Koncem prázdnin se dostává česká politika nejen do bodu varu – to vzhledem k blížícím se krajským volbám –, ale možná i do bodu zlomu. Nejde o nic menšího, než že skokově klesá šance koalice na volební vítězství ve sněmovních volbách v příštím roce. Pokud se zlom potvrdí, půjde o asi nejvíc alarmující zprávu pro vládní koalici za celé volební období.

Ve všech dosavadních volebních modelech se vyplatilo sledovat jeden jediný klíčový ukazatel. A to součet pravděpodobného volebního zisku stran vládní pětikoalice na straně jedné a opozičních ANO a SPD na straně druhé. Vládní strany si sice v tomto srovnání kdovíjak nevedly, většinou prohrávaly, ovšem jen mírně. Situace pro ně tedy nebyla úplně beznadějná. To se ale nyní mění.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co je příčinou razantního poklesu šancí vládních stran na opětovné vítězství

Z jakých důvodů se opět dostávají do hry komunisté

Co by mohlo být dalším game changerem v politické hře