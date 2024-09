Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona, podle které by soudy od ledna přestaly rozhodovat část sporů v senátech s laickými přísedícími, dříve známými jako soudci z lidu. V dopise předsedkyni sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) napsal, že zrušení laických přísedících v soudních senátech v tak velkém rozsahu, a to i v trestních kauzách na okresních soudech, měla předcházet důkladnější analýza. Přijatou úpravu považuje za nekoncepční, nedostatečně a nepřesvědčivě odůvodněnou a v kontextu evropské právní kultury za krajně neobvyklou.

Pavel využil svého práva vrátit zákon Parlamentu poprvé za téměř rok a půl ve funkci. Pekarová Adamová sdělila, že plně respektuje prezidentovo veto novely o přísedících. Předloha je ale podle ní součástí vládního opatření na snížení byrokracie a zefektivnění soudních řízení. Vláda od ní očekávala osmimilionovou roční úsporu.

Přísedící by podle novely nemohli spolurozhodovat v civilní oblasti už ani pracovněprávní spory a přestali by působit v trestních senátech okresních soudů. U těchto soudů by řízení vždy konal samosoudce. Omezení laického prvku se v novele týká také některých trestních řízení před krajskými soudy.

Změna se stala ve sněmovně terčem opoziční kritiky. Například bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) obvinila vládu z toho, že podlamuje důvěru ve spravedlivost rozhodování a justici „zapouzdřuje“. V srpnu jednala s Pavlem na Hradě a požádala ho, aby svůj podpis pod novelou zvážil.

Sněmovna se podle lhůt stanovených jednacím řádem může novelou znovu zabývat nejdříve v týdnu od 13. září, uvedla Pekarová Adamová.

Premiér Fiala ocenil, že Pavel vety obecně šetří, za původně schváleným zákonem si ale stojí. „Další krok bude, že bude Poslanecká sněmovna rozhodovat o tom, zda překoná veto prezidenta. My jsme přesvědčeni, že na základě odborných argumentů bychom se měli podržet rozhodnutí tak, jak jsme ho v legislativním procesu schválili,“ řekl Fiala.

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) také Pavlovo rozhodnutí respektuje, nicméně debaty o redukci laických přísedících se podle něj vedou už od dob, kdy byl ministrem spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09). Resort vedl v letech 2006 až 2009 a 2010 až 2012. „Neshledávám žádné relevantní důvody, proč zachovávat stávající nastavení. Ve své advokátní praxi jsem se nesetkal se situacemi, kdy bych dokázal ocenit přidanou hodnotu laických přísedících,“ uvedl Šalomoun.