Ekonomie zaujímá mezi ostatními vědními disciplínami jedinečné postavení. Spíše než že by to bylo její výsadou, je to v jistých aspektech naopak její nepříznivou vlastností. Práce ekonoma je totiž ze své podstaty tak trochu nevděčná.

Ekonom se musí vyvarovat úsilí o získání uznání a obliby u veřejnosti. A pro zachování své intelektuální poctivosti by se měl držet daleko od politiky. Ačkoli jsou ekonomické jevy svojí povahou povětšinou ryze abstraktními, současně platí, že pochybení při formulaci teoretických úvah může mít pro společnost fatální následky. A aby toho nebylo málo, ekonomové si nikdy nemohou být jisti ani tím, že i to jejich nejlépe míněné úsilí nakonec nevyústí v něco zcela nežádoucího.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč by měli ekonomové odolávat touze po popularitě?

Proč je práce ekonoma často nevděčná?

Proč nemusí pokrok v ekonomii vždy vést ke zlepšení lidského údělu?