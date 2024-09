Německo zavádí kontroly na všech svých pozemních hranicích, oznámilo tamní ministerstvo vnitra. Jde o krok, k němuž už předtím vyzvala opoziční středopravicová koalice CDU/CSU, která jasně vede v průzkumech veřejného mínění.

„Schengen je jedním z největších úspěchů evropské integrace a chceme ho zachovat. Ale může fungovat, jen když budou vnější hranice Evropské unie dostatečně střeženy, což se teď neděje,“ říká v rozhovoru s HN poslanec a expert CDU/CSU, jenž má na starosti evropskou politiku, Gunther Krichbaum. A vysvětluje, jak by to jeho strana chtěla udělat. Do Prahy přijel mimo jiné proto, aby srovnal, jak funguje zapojení Ukrajinců na trhu práce – Česko je v tom podle něj výrazně lepší.

