Automobilka Volkswagen získala významnou posilu. Do koncernové dozorčí rady minulý týden jmenovala Susanne Wiegandovou, nejznámější ženskou tvář německého zbrojního průmyslu, v němž působila přes 20 let. Naposledy – od května 2021 do konce letošního ledna – řídila strojírensko-zbrojařský koncern Renk Group v bavorském Augsburgu.

Třiapadesátiletá Wiegandová nebude v kontrolním grémiu Volkswagenu jen do počtu. Naopak, předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch ji jmenoval předsedkyní výboru pro audit. V největší evropské automobilce tak bude mít pod palcem mimo jiné celý systém vnitropodnikové kontroly.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V jakých společnostech Wiegandová působila.

V jakých firmách se angažuje jako investorka.

S jakou zbrojovkou zvažuje VW spolupráci.

Proč se Wiegandová nechce stát političkou.