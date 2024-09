Mnoho budov v Česku - včetně kancelářských - je mimořádně energeticky neúsporných. Majitele, provozovatele či nájemníky to stojí peníze na provozu. A pokud chtějí v budoucnosti získat od bank peníze na obchodování s těmito nemovitostmi, měli by investovat do rekonstrukce. Takové jsou výsledky první komplexní studie o energetické náročnosti tuzemského nemovitostního fondu, který zahrnuje tři miliony budov.

Studie TOP 15 % poskytuje jednoduchý návod, jak porovnat energetickou náročnost budovy vůči celému trhu. Čím více je budova vzdálena od hranice 15 % nejvíce efektivních budov, tím více musí majitelé zbystřit – v následujících letech by měli zvážit vylepšení objektů tak, aby splňovaly požadavky udržitelné výstavby definované Taxonomií EU. V opačném případě by si mohli zkomplikovat možnosti refinancování.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.