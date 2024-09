Anna Kastlová z Nového Kostela na Chebsku říká, že už od dívčích let se potýkala s problémy při výběru oblečení. S výškou 185 centimetrů nezapadala do konfekčních velikostí a najít modely, ve kterých by se cítila elegantně, popisuje jako neustálý boj. Svůj handicap ale před čtyřmi roky proměnila v podnikatelský nápad: začala vytvářet oblečení pro vysoké ženy.

„Filozofii značky zakládám na inkluzi a individualitě – mým cílem je, aby se vysoké ženy cítily sebevědomě a krásně v každém kousku oblečení, který od nás získají,“ říká. Podle svých slov se snaží využívat kvalitní materiály a trendy návrhy, usiluje o precizní zpracování a také řeší udržitelnost. A dodává, že její klientky jsou často vyšší než ona sama, jedna měří dokonce dva metry a pět centimetrů.

