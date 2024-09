Jedním ze symbolů současných povodní se možná stane malé třítisícové městečko Hanušovice na rozmezí Hanušovické vrchoviny a Jeseníků. V neděli před polednem se jím prohnala obří záplavová vlna, která během několika minut zvedla hladinu o více než metr. Mohla za to protržená hráz řeky Moravy, která měla po zkušenosti z povodní v roce 1997 městečko ochránit. Je to i tím, že Hanušovice jsou sevřeny mezi několika hřebeny hor a s řekou Moravou se těsně před nimi stýkají další dvě říčky Branná a Krupá, které proud násobí.

Kde byla nějaká skulina, tudy si našla cestu voda. Brala skoro vše – po proudu například jede roztroušený vláček nasekaných polen, dlouhý několik set metrů. Proud evidentně vzal kůlnu dříví, které měl někdo nachystané na zimu. Velká voda odřízla město ze všech stran.

Jediné, co v neděli spojuje oba břehy, je železniční most, který je ovšem ohraničen bezpečnostní páskou se zákazem vstupu. „Pozor, ten svah je podmáčený, podemletý a může se sesunout,“ varuje hlídka policie, které přechází kolem. Jakmile ale zmizí, tak se několik lidí přes most vydá, nehledě na pásku.

I když voda stoupala postupně a obec například během soboty evakuovala několik stovek obyvatel nejohroženějšího sídliště, ležícího těsně u řeky, hlavní vlna přišla v neděli kolem desáté dopoledne. A zaplavila i místa, která měla nedávno zpevněná hráz Moravy ochránit. Ta se ale protrhla a příval byl tak rychlý, že se většina lidí nestihla vystěhovat.

Vedení obce je tak jen vyzvalo, aby vylezli do vyšších pater svých domů. „To už by se ani nedalo odjet, to už by bylo nebezpečné nejen pro ně, ale i pro záchranáře,“ vysvětluje místostarosta Jaroslav Mrázek. Všichni zůstávají bez proudu – pod vodou se totiž ocitla i elektrická rozvodna.

Naopak včas se stačil přestěhovat Jiří Pavlů se svou přítelkyní. Již během soboty vystěhovali z domu vše cenné. Auta, nářadí i další důležité věci přestěhovali do kamenolomu, kde pracuje. „Svářečky a vercajk máme, ale doma bude nejspíš spoušť,“ odhaduje. Dům pak narychlo opustili v sobotu před půlnocí – to když voda vystoupala necelý metr pod okraj hráze a on si všiml, že hráz, kterou přitom Povodí Moravy loni zesilovalo, voda zeslabila na půlku.

Pavlů si pochvaluje informovanost, která podle něj dřív taková nebyla. Nejen sociální sítě, ale i přesné předpovědi meteorologů. A srovnává to s rokem 1997, ač tu dobu nepamatuje; narodil se až počátkem tisíciletí. Tehdy velká voda přišla mnohem rychleji a nečekaně, takže jeho rodiče nestihli zachránit prakticky nic. „Tátovi tehdy uplavalo všechno, nářadí, materiál, trámy na střechu,“ vypočítává.

Městečkem Hanušovice se prohnala vlna z přetržené hráze Dalších 18

fotografií

Jeho přítelkyně Karolína Kaulová mezitím ukazuje snímky, jak voda stoupala. „Ještě v 9.44 tamhle stálo auto, bylo skoro metr nad hladinou. A za pár desítek minut bylo pryč,“ popisuje.

Ludmila Kováčová je jednou z mála místních, kdo domů ještě může – bydlí v malém paneláku, který je zatím zhruba dva metry nad hladinou vody, která navíc již začíná klesat. Kolem 15. hodiny již poklesla o zhruba metr.

Současná povodeň je podle Kováčové ještě větší než ta v roce 1997. „Nic takového jsme nečekali, to bylo během chvilky. Ještě ráno tady nic nebylo,“ přejíždí pohledem koryto Moravy, které z původních zhruba deseti metrů najednou narostlo na více než desetinásobek. Věděla sice, že již večer evakuovalo město ve spolupráci s hasiči protější paneláky u vody, ale s něčím takovým prý nikdo nepočítal.

Podle Julia Kováče je situace proti roku 1997 jiná ještě v jednom. „Tehdy spadly skoro všechny mosty, teď ale všechny zatím drží,“ říká.

Kdy se většina vyplavených hanušovických obyvatel bude moci vrátit do svých domovů, není jasné. Voda v ulicích podle místostarosty Jaroslava Mrázka zůstane asi i celé pondělí a poté bude muset domy projít statik, aby zjistil, zda jsou bezpečné. A pak se teprve začnou sčítat škody. „Největší budou na panelových domech, které jsou stále pod vodou a ještě asi dlouho budou,“ přepokládá.

Škody si netroufá odhadovat ani největší místní zaměstnavatel – Pivovar Holba, kde pracuje 130 lidí. Podle sládka Luďka Reichla by ale neměly být velké. „Provozní budovy jsou výš nad řekou a sklady jsme v sobotu převozili, takže na nich by měly být škody minimální,“ říká Reichl.

Povodí Moravy podle Mrázka zpevňovalo břeh Moravy od soutoku s Brannou ještě letos, a to i obřími kameny. Jenže to nepomohlo a kameny, jež některé vážily několik metráků, to stejně vymlelo. „Té vody bylo tolik, že to nejen přeteklo, ale nakonec i protrhlo hráz,“ konstatuje.