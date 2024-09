Voda na řece Opava ještě neopadla a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už se pustil do Hnutí Duha. Ekologové podle něj mohou z velké části za škody, které povodně způsobily v Krnově a Opavě. Brání totiž stavbě plánované přehrady Nové Heřminovy, která by podle Výborného mohla města ochránit. Zástupce Hnutí Duha pro oblast Jeseníků Ivo Dokoupil ale takový pohled odmítá. Aktivisté podle jeho vyjádření pro HN stavbu neoddálili ani o den. To, že přehrada po více než čtvrtstoletí příprav stále nestojí, přisuzuje naopak klientelismu a politickým zájmům.

„Povodně ještě neskončily, ministr tu ani nebyl a už ví, kde je chyba a kdo je viníkem. To mi připomíná hon na čarodějnice,“ řekl Dokoupil. Reagoval tak na slova ministra Výborného, který pro HN uvedl, že za nepostavení přehrady mohou neziskové organizace. „Loni jsme získali územní povolení, ale bylo napadeno Hnutím Duha. A stavba se zase zdržuje,“ řekl Výborný.

Proti tomu se ale Dokoupil ohradil: „Budeme se bránit, nic takového není pravda. My jsme proces nezdrželi ani o jeden den. Pokud ministr něco takového tvrdí, ať to dokáže.“

Ekolog připouští, že jeho hnutí je proti stavbě přehrady, zároveň ale popírá Výborného tvrzení, že kdyby přehrada stála, nepostihla by Opavu a Krnov stoletá, ale pouze pětiletá povodeň. Podle Výborného by v Krnově povodně vrcholily nikoliv na 250 kubických metrech za sekundu, ale na 150 a v Opavě by kulminace byla místo 490 na 330 kubických metrech za sekundu. „Obě města by byla prakticky ochráněna,“ tvrdí ministr.

Dokoupil však tato čísla označuje za odhady. Podle něj průtokové stanice správně měří průtoky, dokud je voda v korytě řeky. Jakmile se dostane do krajiny, čísla jsou nepřesná, protože voda teče jinudy. „Říkají, že to byla stoletá voda, ale to je nesmysl. V Krnově vám každý řekne, že hladina vody byla výš než v roce 1997, kdy se mluvilo o pětisetleté vodě. Takže tato povodeň byla ještě horší,“ tvrdí aktivista.

Výborného tvrzení však potvrzuje i ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč, podle něhož by efekt přehrady Nové Heřminovy byl výrazný a prospěšný i pro níže položené oblasti podél řeky Opavy. „Významně by pomohl také úseku řeky Odry v Ostravě, kde od neděle dochází k přelévání hrází,“ uvedl Tkáč.

Hnutí Duha se netají tím, že stavbu přehrady považuje za neefektivní a neekologickou. „Tato povodeň by přehradu naplnila během několika hodin a pak by už ničemu nepomohla. Jen by zpomalila povodňovou vlnu,“ vysvětluje Dokoupil. Připomíná také ekologické dopady stavby, zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o biologicky cenný úsek řeky s chráněnými druhy živočichů. „Vznikne vysoká hráz, která bude pro ryby nepřekročitelná, a to i když je plánován rybí přechod,“ uvedl.

Dále připomíná, že existuje řešení, které podporují ekologové, obce i úřady – takzvané odsazené hráze v Zátoře, Branticích a Krnově. Tyto hráze, umístěné dále od toku, by poskytly vodě prostor pro rozliv při povodních.

Opírá se přitom o vyjádření hydrobiologa z České zemědělské univerzity Ondřeje Simona. Ten uvádí, že povodeň na řece Opavě se mohla výrazně zmírnit, pokud by na velkou vodu čekalo více menších nádrží a dalších dílčích opatření. „Minimálně část z nich mohla být již dávno postavená, na rozdíl od komplikované jedné velké přehrady,“ uvedl Simon.

Podle Dokoupila tomuto řešení nic nestálo v cestě. „Panovala na něm shoda, mělo být hotové už před deseti lety. Ptám se, proč se ještě nekoplo do země,“ říká. „Pokud hledáme příčiny povodní, ptejme se, proč úřady nebudují ochranu a místo toho obviňují Hnutí Duha.“

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha poukazuje na údajný klientelismus při přípravách projektu. Foto: archiv Ivo Dokoupila

Dokoupil tvrdí, že za nepostavením přehrady jsou spíše spřátelené vazby odpovědných osob a firem. Ty si podle něj po celé roky přihrávají zakázky za desítky milionů korun. Celkem už náklady překročily miliardu korun, aniž by se začalo stavět. „Naděje na změnu je malá, klientelismus je všudypřítomný. Nehledá se řešení, ale nejvýhodnější zakázky,“ dodává ekolog. Žádné důkazy pro svá tvrzení ale nepředložil.

Ministr Výborný označil Dokoupilovy názory za nerelevantní. K navrhovaným odsazeným hrázím řekl, že jsou sice vyprojektované, ale budou účinné až po postavení přehrady, protože jsou schopné zadržet jen menší povodně. „Pokud je postavíme nyní a přijde velká povodeň, tak nepomohou a budou to jen vyhozené peníze,“ uvedl ministr.

Odmítl také tvrzení o klientelismu. Přípravy přehrady podle něj probíhají od roku 1998, nyní je hotova projektová dokumentace a vykupovaly se pozemky. „To všechno něco stojí. Není pravda, že by se peníze vynakládaly neefektivně,“ uvedl Výborný.

Dokoupil však trvá na tom, že chybějící protipovodňová opatření jsou výsledkem selhání ministerstva a úředníků. A přikládá příměr soukromé firmy, která by podle něj také nemohla více než čtvrtstoletí chystat stavbu kancelářské budovy a po celou dobu jen utrácela peníze.