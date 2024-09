Od posledních parlamentních voleb nezůstal v rakouské politice kámen na kameni. V roce 2019 ještě triumfoval populární lidovecký kancléř Sebastian Kurz označovaný za „zázračné dítě“ místní politiky a klimatická témata vynesla premiérově do vládních křesel Zelené. Pravicově-populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ) byla naopak na kolenou po skandálu, kdy její šéf dojednával s údajnou neteří ruského oligarchy finanční pomoc pro svoji partaj výměnou za veřejné zakázky. Stačilo ale pět let a vše je jinak. Před nedělními volbami se alpská země chystá na triumf svobodných. Co by to přineslo, i kdyby nakonec neusedli ve vládě?



