Kousek za hostivařským nádražím se v podzimním sluníčku leskne stříbrná fasáda nové průmyslové haly. Uvnitř u stropu visí reprodukce děl od holandských mistrů Van Gogha, Vermeera či Rembrandta, pod nimi v oploceném prostoru kmitá robotické rameno a posouvá do pily jednu dřevěnou desku za druhou.

„Je to nejmodernější závod svého druhu v Evropě, nic lepšího nenajdete. Od přivezení dřeva až po hotovou desku na to nesáhne lidská ruka. A to včetně vyvrtání otvorů, frézování nebo lepení hran,“ říká Petr Hampl, šéf společnosti Ahrend CEE. Dříve byl známý pod názvem Techo jako jednička ve výrobě kancelářského nábytku u nás. Český podnik patří pod nizozemskou společnost Royal Ahrend, která ve stejném oboru patří mezi pět největších v Evropě. Kromě Prahy má ještě výrobní závody v Nizozemsku a Číně.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak vypadá nová továrna Ahrend CEE v Praze.

Co přinese své mateřské firmě.

Proč se Nizozemci rozhodli investovat do Prahy.

Pro jaké zákazníky se tu vyrábí kancelářský nábytek.