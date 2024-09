Byla to loni v listopadu velká sláva. Pražský hotel Four Seasons, vybraní novináři z titulů oslavujících úspěch, bohatství a luxusní životní styl. V hlavní roli komorní akce zářily unikátní hodinky Code 11.59 Ultra-Complication Universelle RD#4 od slavné švýcarské značky Audemars Piguet s prodejní cenou v přepočtu přes 45 milionů korun. A také jejich nový majitel Jiří Hečko, do té doby širší veřejnosti prakticky neznámý, tehdy jednačtyřicetiletý pražský sběratel a podnikatel.

„Je to můj největší životní úspěch,“ rozplýval se Hečko pro česká média nad nákupem údajně nejkomplikovanějších hodinek světa, na které podle organizátorů stáli pomyslné fronty nejmovitější světoví sběratelé. Média to popisují jako velký úspěch českého sběratelství.

Střih. O rok později už Jiří Hečko unikátní hodinky nevlastní. Skončily ve veřejné dražbě specializované společnosti Prokonzulta a neznámý nový majitel za ně před několika dny zaplatil 600 tisíc eur (15 milionů korun), tedy jen zlomek původní ceny.

Jak k tomu došlo? Za leskem loňské hodinářské akce ve Four Seasons se totiž píše mnohem pohnutější příběh, kde nechybí známá byznysová jména i vyhrocené spory o desítky milionů.

