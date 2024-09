Ti, o nichž se říká, že jsou mrtví, žijí déle. Lidová pověra platí v případě rakouských svobodných (FPÖ) doslova a do písmene. Jedna aféra střídala druhou, přesto všechna špína hladce stékala do kanálu – a jako by z téhle bažiny partaj naopak nabírala sílu.

V neděli se poprvé od roku 1945 v rakouských parlamentních volbách stala nejsilnější silou pravicově populistická strana. „Dealer politického jedu“, jak lídra svobodných Herberta Kickla v minulosti nazval magazín Falter, slaví. Muž, který se dlouhou dobu držel v pozadí – mimo jiné stál již v nultých letech za ostrými protiimigračními projevy tehdejších lídrů Jörga Haidera a Heinze Christiana Stracheho –, dokázal přesvědčit bezmála 30 procent Rakušanů. A odsunout dosud vládnoucí lidovce (ÖVP) na druhé místo.

Vyhrát ale automaticky neznamená sestavovat kabinet. Je i v českém zájmu, aby Kickl a spol. podíl na vládě neměli. Zkrátka aby většinu dali dohromady ti, kteří navzdory ztrátám a přes všechny své chyby stojí na straně svobodné společnosti. Jakkoli platí, že to má nespočet „ale“. Od ztráty důvěry v politiku až po z toho pramenící zadělávání si na možné problémy v budoucnu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co vyneslo rakouské svobodné na první místo.

V čem jde strana proti (nejen) českým zájmům.