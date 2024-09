Americká centrální banka zahájila cyklus snižování úrokových sazeb, když je na svém zářijovém zasedání snížila o půl procentního bodu. Inflace se blíží k jejímu cíli, a tak je směr měnové politiky víceméně jasný. Aktuální diskuse je tedy už jen o tom, jak rychle a kam až budou sazby klesat.

Klíčovou proměnou v určování tempa uvolňování měnové politiky bude dění na trhu práce. To bylo silně patrné v červenci, když míra nezaměstnanosti nečekaně vzrostla z úrovně 4,1 procenta na 4,3 procenta. Tím došlo ke spuštění takzvaného Sahmové pravidla, které ukazuje na blížící se recesi ve Spojených státech.

Jeho hodnota počítaná jako rozdíl tříměsíčního klouzavého průměru míry nezaměstnanosti a minima tohoto ukazatele za posledních dvanáct měsíců tehdy překročila hodnotu 0,5 procentního bodu, a tak spustila doslova panickou reakci na finančních trzích. Akciové trhy zaznamenaly vlnu výprodejů, trh ve svých cenách zahrnul očekávání, že Fed do konce roku sníží sazby o celé jedno procento, propadly i dlouhodobé úrokové sazby. Situace se pak sice zklidnila, i tak ale bylo zřejmé, že data z trhu práce budou nyní tím pomyslným jazýčkem na misce vah.

Dalším dílkem do skládanky tak bude na konci tohoto pracovního týdne zveřejněná klíčová statistika Nonfarm Payrolls, tedy počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor. Těch v srpnu přibylo 142 tisíc, když v září tento počet podle našeho odhadu dosáhne 150 tisíc. Míra nezaměstnanosti bude podle nás stagnovat na 4,2 procenta a Sahmové ukazatel se udrží přesně na hraně 0,5 procentního bodu.

Rozhodnout tak z pátečních dat, zda Fed v říjnu sníží sazby o 0,25 či o 0,5 procentního bodu, nebude snadné. Náš odhad zatím počítá s dvojím snížením úrokových sazeb do konce letošního roku o 0,25 bodu s tím, že Fed by měl s takovýmito kroky pokračovat každé čtvrtletí, dokud klíčová sazba nedosáhne 3,25 až 3,50 procenta. Výrazně horší data z trhu práce by však mohla celý proces znatelně urychlit a Fed by mohl k „padesátce“ sáhnout již na říjnovém zasedání.