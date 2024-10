Člověk si málokdy uvědomí, jak rychle čas letí, dokud nepřijde nějaké výročí – 30. září to bylo na den přesně šestnáct let, co jsem se stal advokátem. Výměnou za složený advokátní slib jsem získal advokátní průkaz. Přijde mi to jako včera. Dost možná je to tím, že od té doby se v digitalizaci justice nezměnilo nic, co by advokátům zásadně usnadnilo práci a ušetřilo čas.

Pořízení výpisu z rejstříku trestů na každém kontaktním místě Czech Point nebo v Portálu občana ocení spíše naši klienti. Generovat výpis totiž může jen ten, jehož se týká. Též interaktivními podáními pro vyplnění a odeslání elektronického platebního rozkazu a do veřejných rejstříků jako kdyby digitalizace justice skončila. Byly tu už, když jsem ještě býval koncipientem, tedy před rokem 2008.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč digitalizace justice stagnuje?

Proč nejsou elektronické soudní spisy dostupné advokátům online?

Proč by bylo dobré vytvořit systém, který by advokátům umožňoval vzdálený přístup k soudním spisům?