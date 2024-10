Evropské automobilky se letos vypořádávají s poklesem prodejů elektromobilů. I proto začínají sílit hlasy volající po přehodnocení faktického zákazu prodeje aut se spalovacím motorem v roce 2035. Například manažerům automobilek z koncernu Volkswagen přijde současný plán nerealistický. Evropská komise (EK) se má v roce 2026 sejít a zhodnotit, zda jsou evropské automobilky a celá společnost připravené na zákaz prodeje aut se spalovacím motorem, a případně proces odcházení od současné technologie zpomalit a termíny posunout.

Politici, včetně českého ministra dopravy Martina Kupky (ODS), pak volají po tom, aby se komise sešla co nejdřív. Ideálně už příští rok.

„Hlasy po revizi roku 2035 a zákazu spalovacích motorů na trhu slyšíme a vnímáme. Příští rok je pro nás významným milníkem, který by nám měl dát odpovědi na to, jak by revize měla probíhat. Nemáme ji ale v plánu urychlovat, měla by následovat určený harmonogram,“ uvedl na Fóru elektromobilita Jan Dusík, který je v Evropské komisi (EK) zástupcem generálního ředitele po klimatickou politiku. Dá se tak označit za Čecha s nejvyšším vlivem na Green Deal. Forum elektromobilita pořádají Hospodářské noviny a společnost LEEF Technologies ve středu a čtvrtek v pražském Foru Karlín.

