Rok 2025 bude pro evropskou elektromobilitu naprosto klíčový. A prospěch z toho může mít zákazník. Pokud se nic nezmění, Evropská komise (EK) od 1. ledna výrazně zpřísní emisní limity vypouštění oxidu uhličitého u nových osobních aut prodávaných v zemích EU. Průměrně emise klesnou z letošních 116 gramů na necelých 93,6 gramu na kilometr.

V praxi to znamená, že automobilky budou muset prodávat čím dál více elektrických aut, která při provozu z podstaty žádné emise CO 2 nevypouští, na úkor těch se spalovacím motorem. Pokud se jim to nepodaří, přijdou jim následně od EK vysoké pokuty. Toho se manažeři v evropských automobilových koncernech děsí, protože poptávka po elektroautech letos meziročně klesá a oživení trhu je v nedohlednu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč dojde ke zlevňování elektroaut.

Co je jiná alternativa automobilek.

Jak to bude příští rok vypadat.