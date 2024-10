Svět se mění rychleji, než si mnozí z nás uvědomují. A změny zasáhnou každého. Málokdo to ale řeší, málokdo se připravuje, málokdo o budoucnosti za deset či dvacet pět let skutečně přemýšlí.

V parlamentu se koalice s opozicí tři dny dohadují, zda v roce 2050 budeme odcházet do důchodu v pětašedesáti, nebo v sedmašedesáti letech. Důchodová reforma je jistě nezbytná, ale řešit, jak to s ní bude v roce 2050, je absurdní. Každý, kdo se nad tím alespoň trochu zamyslí, musí vidět, že do té doby se toho změní tolik, že řešit, kdy budeme za 25 let odcházet do důchodu, je nesmysl. Je to jako řešit, co si vezmu na sebe při zatmění Slunce v roce 2081 – a to je zatmění na rozdíl od důchodů alespoň jisté.

