Společnost Gevorkyan je přední evropskou společností zaměřující se na výrobu kovových součástek inovativními metodami práškové metalurgie. Jedná se o poměrně specifický segment, ve kterém Gevorkyan disponuje jedinečným know-how. Slovenská firma vstoupila prostřednictvím IPO na pražskou burzu v červenci 2022 a na svůj rozvoj od investorů získala zhruba 730 milionů korun. Po více než dvou letech na trhu a dílčích pohybech kurzu v rozmezí 210 až 280 korun je kurz akcií společnosti v podstatě totožný s upisovacím kurzem 248 korun. Opravdu se společnost za ty dva roky nikam neposunula a nedaří se jí naplňovat expanzivní plány? Z mého pohledu je to přesně naopak.

Při vstupu na trh byla firma podle ukazatele EV/EBITDA (tržní hodnota plus čistý dluh k provoznímu zisku před odpisy) oceněna na úrovni dvanáctinásobku a rok 2022 zakončila s tržbami 59 milionů eur a provozní ziskovostí EBITDA 18 milionů eur. V rámci aktuálně zveřejněných pololetních výsledků firma potvrdila plán pro letošní rok ve výši tržeb na úrovni 94 milionů eur a EBITDA 28 milionů eur. Hospodaření by se tak během dvou let mělo vylepšit o více než 50 procent přes oba základní ukazatele. Ocenění EV/EBITDA pokleslo k devíti, a pokud by měl být zachován původní násobek jako při vstupu na trh, s aktuálním hospodařením by to implikovalo cenu vysoce přes 300 korun. Společnost rozšířila své kapacity a nadále pracuje na zlepšení automatizace a robotizace výroby.

Z pohledu investorů je důležité, že firma pracuje s dlouhodobými objednávkami, které jsou podepsané na několik let dopředu, a tudíž je budoucí hospodaření dobře odhadnutelné. Na základě sjednaných zakázek by provozní ziskovost firmy v dalších třech letech měla růst minimálně o 20 procent ročně. Podobně růstových firem, jejichž výhled nestojí na vodě, ale na reálných zakázkách a ze strany managementu byl v posledních letech přesně naplňován, je na pražské burze jako šafránu. Investoři to prozatím nedoceňují, ale jsem přesvědčen, že zářné dny této firmy na trhu přijdou.