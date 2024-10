Je to těžko řešitelný rébus. Jak co nejlépe zajistit, aby se zboží z e‑shopů dostalo k zákazníkům bez poškození, ale aby se zároveň zbytečně neplýtvalo materiálem. Lidé si přehnaného množství obalových materiálů, především plastů, všímají a jsou na to citliví. „Společného zájmu, který tlačí množství obalového materiálu dolů, se nejlépe dosahuje díky ceně,“ říká ředitel logistické a fulfillmentové společnosti Mailstep Martin Beneš. V rozhovoru také popisuje, jak balení zásilek z e‑shopů funguje a kdy se vyplatí automatizovat celý sklad.

Co lidem nejvíc vadí na obalech u zásilek, které dostávají z e‑shopů?

Nemáme na to žádný reprezentativní průzkum. Pokud si však lidé na něco v této oblasti stěžují, je to přehnané množství obalových materiálů, především plastů. Často se obaluje obal na obal a pak se to ještě dává do dalšího obalu. Na druhou stranu, e‑shopy mají zájem na tom, abychom zákazníkovi doručili zboží bez jakéhokoliv poškození, v perfektní kvalitě. Někdy to jde dokonce tak daleko, že samotný obal je produktem, třeba u nějakých sběratelských kousků. Občas to jde tedy proti sobě.

Jak mezi tím najít kompromis?

Společného zájmu, kterým je stlačení množství obalového materiálu dolů, se nejlépe dosahuje díky ceně. Koncový zákazník chce mít co nejrychlejší doručení, v té nejvyšší kvalitě, ale zároveň co nejlevněji. Platí to i pro odesílatele. Nemá takové marže, aby dopravu výrazněji dotoval. A my jako ti, kteří pro e‑shopy vyřizují objednávky, chceme postupovat co nejefektivněji. Každý obal navíc pro nás znamená dodatečný náklad, protože to trvá déle. Nemusí to však platit vždy. Někdy se obalového materiálu zbavit nemůžeme, je třeba zabránit poškození zboží. Jde o pravidla, která stanovuje dopravce. Pokud to jde, snažíme se razit v obalech určitý minimalismus.

Co v tom pomáhá?

Ušetřit obalový materiál pomáhají automatizované balicí linky. Zároveň urychlí balení zásilek. V našem skladu používáme technologii CartonWrap. Vložíme objednaný produkt, třeba knihu nebo krabici od bot. Balicí stroj si to naskenuje a přesně na rozměr daného výrobku z kartonu vyřízne obal, který produkt těsně obepne. Uvnitř už není žádný výplňový materiál – ani papír, ani plast. Zároveň je to velmi pevné, obal má zesílené hrany, je velmi bytelný, tudíž při nárazech nehrozí poškození zásilky. Má to však jisté limity, stroj se hodí spíše pro výrobky, které mají pravidelný tvar. Neporadí si s věcmi, které jsou náchylné k rozbití nebo příliš náročné na balení. Nelze do něj poslat například výrobky ze skla.

Technologie CartonWrap tedy dokáže zabalit výrobek na míru, nevznikají však při tomto způsobu balení příliš velké odřezky?

Stroj využívá nekonečnou vlnitou lepenku, která je ve tvaru harmoniky vyskládaná na paletě. Bloky kartonu jsou ohnuty do tvaru písmene Z jeden za druhým. Technologie se snaží o co nejmenší odřezky. Nicméně i ty dokážeme ještě zužitkovat – třeba pro balení menších balíčků. Dlouho jsme byli jediní, kdo v Česku tuhle technologii využíval, nyní už ji mají i další hráči na českém trhu. K balení využíváme z 95 procent recyklovaný karton, přičemž standard trhu se pohybuje někde nad 80 procenty. E‑shopy samy o sobě by na to tolik netlačily, kdyby neviděly, že jejich zákazníci požadují co nejvíc recyklovatelné obaly či využívání papíru místo plastu.

Nahrazuje papír skutečně ve větší míře plastové obaly, nebo to nejde vždy?

Na můj vkus používáme plastu moc. Vycházíme z toho, co chtějí naši zákazníci, tedy e‑shopy. Papír není vždy levnější než plast. Byli bychom schopni využívat papírové výplně u všech objednávek, ale ve srovnání s výplní z plastu to bývá nejméně dvakrát dražší. Pokud klient ví, že jeho zákazníci jsou na to citliví, rád si připlatí. Nestačí jen zásilku zabalit, aby se po cestě nerozbila, ale chtějí něco lepšího, luxusnějšího. To jsou klienti, kteří budují lovebrand a mají produkty s vyšší marží. Ti pak častěji volí papírové výplně. U nás například takto balí e‑shop Monbaby, který prodává prémiové dětské oblečení a další výrobky pro nejmenší. Například Nike posílá ze svého německého obchodu vše v papírových obalech. I v nich se nicméně nachází stopové množství plastu, lze to však recyklovat jako běžný papír. Vedle lovebrandů mají zájem o ekologičtější obaly třeba parfumerie. Celkově však je takových e‑shopů menšina, hlavní proud stále využívá k výplni balíčku plast. Například náhradní díly k automobilům není třeba posílat ve stoprocentním ekologickém obalu, v tomto případě jde hlavně o cenu.

Řada výrobků, například právě oblečení, bývá často zabalená navíc v igelitové folii. Není to zbytečné?

Je to kvůli ochraně výrobku před prachem a dalšími nečistotami. Pokud to nedostaneme ve folii přímo od výrobce, děláme to ve chvíli, kdy daný kus přijede do skladu. Většinou se ve stejném igelitu odesílá zákazníkovi. Snažíme se to ale i v této části zredukovat. Řešíme, kdy je potřeba tuto folii použít, bavíme se o tom, jestli to má být z odbouratelného biologického materiálu. S Monbaby jsme se dohodli, že i tento vnitřní obal budeme recyklovat. Nasadíme ho na oblečení, které čisté dostaneme z výroby, projde skladem, a před konečným balením ho sundáme. Pak ho využijeme znovu a znovu. Na konci životnosti skončí v tříděném plastu. Ale samozřejmě takové řešení je dražší.

Zmiňoval jste, že karton je z 95 procent recyklovaný. Jak je to u plastů, prošla tato oblast změnou?

U výplňového materiálu se nyní využívá stoprocentní recyklát. Neznám dodavatele, který by nabízel nový plast. Nejběžnější sáčky, do nichž se dávají například zmiňovaná trička, jsou z LDPE, to je méně hustý polyetylen. U jednokusových objednávek je to z 30 procent recyklát. Při využití vyššího podílu recyklovaného materiálu se ztrácejí vlastnosti, které od toho plastu očekáváme, potýkali bychom se s nedostatečnou tuhostí. Hrozilo by, že se sáček roztrhne při přepravě. Technologie nicméně umožňuje folie postupně ztenčovat. Používáme nyní nejčastěji sáčky s tloušťkou 70 mikronů, tedy mikrometrů, zatímco ještě před sedmi osmi lety bychom museli tutéž objednávku poslat v sáčku s tloušťkou 78 nebo 82 mikronů. Může se to zdát jako maličkost, ale ušetří se díky tomu kolem deseti procent materiálu, přičemž jeho tuhost je úplně stejná, případně vyšší, než byla před pár lety. Prostor k další úspoře ještě je, ale v určitou chvíli narazí technologie na své hranice.

Jaké trendy se ještě v obalech prosazují?

Existují klienti, kteří chtějí customizaci obalů či krabic, do kterých se balí jejich výrobky. Mohou odesílat zboží ve vlastních krabicích, ale v našich podmínkách to děláme hlavně pro větší klienty, kteří mají určitý objem zakázek. Dá se to ale také řešit polepem, vytisknutím loga na krabici. Mezinárodní značky musí dodržovat svůj brand, je třeba řešit i takové maličkosti, jako je odstín pásky na přelepování krabice. Menší e‑shopy zase často přijdou s tím, že chtějí využívat dárková balení. Berou to jako způsob odlišení. Poměrně brzy od toho ze své vlastní iniciativy ustoupí. Zjistí, že speciální balení pro ně nepředstavuje tak velkou marketingovou sílu, jak si původně myslely. Rostoucí firma začne řešit jiné druhy problémů. Když má padesát objednávek denně, zvládne napsat osobní kartičky s věnováním osobně majitel. Když jich bude pět set nebo pět tisíc, už to nedokáže. V této fázi bude navíc spíš řešit, přes jaké distribuční kanály chce prodávat, zda nadále udrží perfektní zákaznický servis. Řeknou si, co zákazník spíše chce, aby byl spokojený? Jestli raději hezky zabalený dárek, ale až za dři dny, nebo rychlejší dodávku, jen ne nadstandardně zabalenou. Má‑li to pro sebe, nejspíš zvolí druhou variantu.

Jak moc se ve fulfillmentu uplatňuje automatizace? Lze přenechat strojům všechny činnosti při balení?

Je pravda, že se nyní ve skladech, při balení a v logistice hodně automatizuje. Některé věci a balicí linky fungují samostatně, jinde je to poloautomatizace. Úplná robotizace zatím pro fulfillment nemusí být vhodná, protože zároveň s ní přicházíte o flexibilitu. Předurčuje, co budete mít za sortiment. V Mailstepu máme různé zákazníky, zajišťujeme logistiku pro potravinové doplňky, oblečení i čističky vzduchu a v balení potřebujeme flexibilitu. To, co můžeme, děláme automatizovaně. Řadu položek ale takto dělat nejde – a ve výsledku více než 50 procent balíků zpracujeme ručně. Ještě to nějakou dobu takto zůstane, protože máme řadu zákazníků, kteří mají specifické požadavky.

Co ještě přispívá k optimalizaci velikosti balení?

Investovali jsme také do vah a skenerů na příjmu do skladu. Co nejpřesněji se snažíme změřit a zvážit zboží, které k nám přichází. Díky tomu můžeme celý proces zrychlit a optimalizovat, abychom po skladu zbytečně nevozili vzduch a neplýtvali materiálem. Pomůže to i při ručním balení – obsluze na balicí lince napoví, jakou velikost krabice má vybrat. Byť se to na první pohled nezdá, není to tak triviální, člověk v té rozmanitosti produktů nabude zkušenosti a dostane to do oka až praxí. Ani tak ale nemusí všechno na první pohled vidět. Balení je nicméně celkem přímočarý proces. Buď to zabalí stroj, nebo to balíte ručně a jen se snažíte najít způsob, jak to zabalit rychle, levně i udržitelně.

Martin Beneš (39) Společnost Mailstep vede od konce roku 2023. Předchozích sedm let působil ve firmě Creative Dock, kde se věnoval vytváření nových projektů v logistice, financích a dalších oblastech. Byl i u začátků rychlého růstu Slevomatu.

A co pomůže baličům urychlit jejich práci?

Je to například jednodušší skládání krabic. Zatímco dřív se složitě skládaly, dnes do ní stačí bouchnout a krabice se složí skoro sama. Díky správně připravené drti se dá urychlit vkládání výplní do krabic. Největší přidanou hodnotu vidím v tom, jak je zboží v krabici vyrovnané. V tom by se neměly dělat kompromisy, protože se od toho odvíjí i zákaznická zkušenost. V průměru je v objednávce více než jedna položka, a když zákazník krabici otevře a uvidí v ní ledabyle poházené zboží, nebude nejspíš moc spokojený. Díky automatizaci v ostatních částech balicího procesu získají baliči více času právě na to, aby výrobky do krabice lépe poskládali. Poté zase nastoupí automatizace – na krabici se vytiskne štítek, přelepí páskou, roztřídí.

Cestou k udržitelnosti by mohly být také vratné obaly. Využívají se ve fulfillmentu?

Například Rohlík má zálohované vratné tašky z recyklovaného plastu. Vratné krabice se využívají především v oblasti módy, což usnadňuje možnost vrátit do e‑shopu nevyhovující nebo nepadnoucí oblečení. Rád bych to měl všude, ale i v tomto případě narážíme na vyšší cenu. Podobné jsou zpětně lepicí klopy u plastových sáčků. Záleží nejen na ekologii, ale také na uživatelské zkušenosti zákazníka. Může snadněji vrátit, co nechce – u některých e‑shopů dělají vratky i 30 procent prodaného zboží. Typický příklad: objednáte si tři velikosti, vyberete si tu, která vám padne, a zbývající dvě pošlete zpět v obalu, ve kterém to přišlo. Neplatí to však pro všechny e‑shopy. Často se uvádí, že možnost snadného a rychlého vrácení zboží je pro kupujícího druhým nejdůležitějším faktorem – hned po ochraně zboží při dopravě.

Alza, což je tuzemská jednička mezi e‑shopy, už některé zásilky, které doručuje do svých výdejních boxů, vůbec nebalí, ponechá jen originální obal. Nebo více produktů v rámci jedné objednávky ponechá zvlášť. Je to cesta?

Pro někoho, kdo není celkově integrovaný, kdo nemá vlastní sklad, dopravu i výdejní boxy, je těžké to udělat. V běžném případě se na cestě od výrobce či e‑shopu ke konečnému zákazníkovi podílí několik různých firem a každá z nich nese za zásilku zodpovědnost. Mají svoje podmínky, protože chtějí zabránit poškození zboží a případným reklamacím. Alza je celkově vertikálně integrovaná, do boxů zaváží objednávky vlastními auty, má svá pravidla. Když se něco pokazí, zkazila si to sama sobě. Teoreticky to však může být varianta budoucnosti, je to téma, nad kterým i pro nás stojí za to přemýšlet.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obaly.