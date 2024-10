Ten kontrast je navenek nenápadný, ale v zákulisí naprosto zřetelný. Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bruselu necelý rok po ruském útoku na jeho zemi, slibovali mu lídři členských zemí Evropské unie naprosto jednoznačnou podporu. A to i pro ukrajinské záměry osvobodit veškeré území, které Rusko okupuje, včetně poloostrova Krym. Když teď Zelenskyj do Bruselu na čtvrteční summit premiérů či prezidentů států EU dorazil znovu, je jasné, že s tím už počítá málokdo. Ukrajinci před sebou mají nejtěžší zimu od ruské invaze v únoru 2022.

Země unie Ukrajinu dál podporují, ale rozhodně ne natolik, aby svých cílů mohla dosáhnout. Některé už kvůli domácím rozpočtovým problémům pomoc omezují. A přibývá těch, které volají po uzavření míru. I když jejich politici nevysvětlili, jak by k něčemu takovému chtěli ruského prezidenta Vladimira Putina donutit.

