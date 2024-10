Největší banka co do počtu klientů v zemi Česká spořitelna přichází s novinkou v oblasti ochrany svých zákazníků a jejich vkladů. Preventivní opatření spočívá v tom, že když klientovi zavolá bankéř České spořitelny, objeví se na chytrém zařízení kromě telefonního čísla i upozornění (tzv. push notifikace) z aplikace mobilního bankovnictví. To je důkazem, že danému člověku volá skutečně zaměstnanec finančního domu, nikoliv podvodník snažící se dotyčného okrást.

Tuzemské banky mají s tímto druhem kriminality velké problémy posledních několik let, kdy jejich klienti přišli o nižší jednotky miliard korun. Kromě přirozené snahy chránit peníze zákazníků je do rozsáhlejších preventivních opatření tlačí i nově vznikající evropská pravidla. Pokud by byla schválena v současné podobě, musely by banky v určitých případech vracet okradeným lidem jejich finance zpět.

