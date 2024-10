Někdy v roce 1980 hudební producent Manfred Eicher cestou ze Stuttgartu do Curychu poslouchal rádio. To, co hráli, ho zaujalo natolik, že odbočil z dálnice a zastavil na nejbližším kopci. Pak jako by se zastavil i čas. A v té vzácné chvíli, Eicherovými slovy naplněné „andělskou hudbou“, se zatřpytil zárodek osudové spolupráce.

Skladbu Tabula rasa složil estonský rodák poustevnického vzezření Arvo Pärt několik let předtím, než emigroval z tehdejšího východního bloku do Vídně. Čtyři roky po dálničním zjevení mu Eicherova gramofirma ECM vydala profilové album nazvané podle této kompozice. Jemné barvy a minimalistický design průlomové desky předznamenaly dodnes trvající synergii mezi unikátním labelem a plachým umělcem. Ten v září 2025 oslaví devadesátiny. Ještě předtím, 19. května v Rudolfinu, jeho emotivní díla na festivalu Pražské jaro uvede jiný dlouholetý spolupracovník z ECM, dirigent a sbormistr Tõnu Kaljuste s Estonským filharmonickým komorním sborem.

Zbývá vám ještě 90 % článku