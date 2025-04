Čas na hudbu, prožitky, emoce, setkávání. Téma letošního festivalu nerezonuje jen v hudbě, ale i ve výtvarném umění. ArtSalon rozšiřuje hudební zážitky o tvorbu předních českých výtvarníků. Návštěvníci koncertů v Obecním domě a Rudolfinu jako první zhlédnou šest originálních děl, která se budou 25. května dražit na benefiční aukci Galerie KODL. Výtěžek poputuje na umělecký rozvoj Pražského jara.

Do letošního ArtSalonu přispěl například Martin Krajc a říká, že festivalové zadání pojal jako poctu Bedřichu Smetanovi. „V mém obraze vzniká vlastně dialog se skladatelem. Když jsem jej maloval, zvolil jsem způsob časového postupu a vrstvení témat,“ popisuje, jak do díla zakomponoval téma času. Obraz vznikal podle slov autora, který se rád prostřednictvím populárně-popového jazyka věnuje expresivní abstraktní malbě, během jednoho měsíce. „Mám prostý cíl. Aby se lidé s mým dílem nenudili,“ říká s úsměvem. Mimochodem, v předchozích letech byl Martin Krajc propojen s hiphopovou scénou, často maloval breakdancery a sám rád breakdance také tančil.

Krajcovým učitelem na pražské Akademii výtvarných umění byl jeden z nejvýznamnějších představitelů expresivní figurální malby Michael Rittstein. Festivalu věnoval obraz Zeleninová vozítka, který zobrazuje geneticky upravenou zeleninu.

Respektovaný malíř tvoří nejčastěji v pošumavském Brnířově, nezřídka v prostorách tamní myčky traktorů, protože se tam vejdou bez potíží i jeho charakteristická velkoformátová plátna. Právě do tohoto ateliéru zavede diváky i unikátní videodokument pojednávající o ArtSalonu. Michael Rittstein říká, že za nejdůležitější považuje při své tvorbě energii barvy a tahu, stejně jako kontakt s okolní realitou. „Tento obraz je spíše mou omluvou vážné hudbě za to, že jsem v dětství zlobil na výchovných koncertech. Často mě odtamtud vyváděli,“ směje se. A přiznává se, že dnes od rána do večera poslouchá především rock.

Michael Rittstein: Zeleninová vozítka

Jihlavský figurativní malíř Jakub Tomáš, zastupující mladší generaci, si pro ArtSalon zvolil časoprostorovou sekvenční kompozici. Prolíná se v ní jeho dětství se zážitky malé dívky, a to ve formě figury putující socialistickým sídlištěm. „Obrazem prochází postava ztvárněná v několika fázích pohybu. Její identita se v jednotlivých etapách proměňuje, ale jedná se o jednu a tutéž osobu,“ vysvětluje výtvarník s tím, že předobrazem díla byla jeho vlastní dcera.

Jakub Tomáš: Čas

Pražská periferie a sídliště, kde vyrůstal, ovlivnilo i tvorbu malíře a kreslíře Josefa Bolfa. Téma ArtSalonu se však rozhodl pojmout trochu jiným způsobem než ostatní umělci. Namísto lineárního času totiž pracoval spíše s představou cykličnosti, která se často vztahuje například k mýtům či vědeckým teoriím. Jak říká, ve svém ateliéru se nechává unášet chvilkovou inspirací, čerpá ze svých osobitých prožitků. Přestože Josef Bolf v mládí poslouchal převážně undergroundovou hudbu, inspiraci nyní nachází v ambientních skladbách. Připomeňme, že je to hudební styl vycházející z předpokladu, že všechny zvuky, které nás obklopují, mohou být za jistých okolností hudbou.

Josef Bolf: Budoucí minulost

Dražit se bude i dílo malířky Anny Neborové, která je celoživotně fascinována barvami, přičemž ji také baví zkoumat prostor mezi abstraktní a předmětnou malbou. „Mými tématy jsou většinou věci, které mě obklopují. Inspiraci hledám blízko sebe,“ vysvětluje, proč jsou třeba na jejích obrazech hračky, a to dřevěné, plastové i plyšové. Jako předlohu pro obraz, který vytvořila pro ArtSalon, si zase vybrala starého houpacího koníka. Kontury jeho siluety se však na plátně rozostřují a prolínají s pozadím. „Tento posun nás může přenést zpátky do dětství, kdy bylo na všechno dost času,“ říká malířka.

Anna Neborová: Koník Foto: Tomáš Rasl

Jediným trojrozměrným dílem je v rámci letošního ArtSalonu váza, kterou vytvořil sochař a designér Rony Plesl. Unikátní objekt, který vznikl ve spolupráci s firmou Lasvit, byl před časem zařazen odborníky mezi stovku „ikon českého designu“ za poslední století. „Snažím se, aby mých věcí nebylo příliš mnoho. Těchto váz vzniklo pouze šest, “ říká Ronny Plesl a připomíná, že ostře zelená barva zbroušeného uranového skla symbolizuje jaro. A podstata času? Ta je podle něj zakleta v cykličnosti.

Rony Plesl : Váza Translucent Foto: Anna Pleslová

Pražské jaro ArtSalon

Obecní dům & Rudolfinum, 12. května – 3. června

Benefiční aukce ve prospěch Pražského jara

Galerie KODL a na Artslimit.com, 25. května