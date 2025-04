Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro pro mladé umělce do 30 let se letos koná už po šestasedmdesáté, a to od 6. do 14. května. Je to tradice, bez níž by známý festival nebyl tím, čím dnes je. Mezi laureáty jednoho z nejstarších evropských hudebních klání figurují jména jako Mstislav Rostropovič, Štefan Margita, Ivo Kahánek nebo Pavel Haas Quartet. Ve své úctyhodné historii, která sahá až do roku 1947, se soutěž neuskutečnila pouze třikrát, a to v roce 1952 z důvodu změny termínu festivalu, v rozjitřené politické atmosféře roku 1969 a v roce 2020 kvůli pandemii covidu.

Letos se bude soutěžit v oborech hoboj a violoncello a zájem mladých hudebníků je velký; přihlášky dorazily ze 47 zemí světa. Z rekordního počtu 457 přihlášených bylo nakonec do prvního kola vybráno 105 mladých umělců z 21 zemí, mezi jinými z Brazílie, Japonska, Venezuely, Turecka, Číny, Tchaj-wanu nebo Korejské republiky. Probojovali se také tři zástupci z České republiky: hobojista Dominik Bunc a violoncellisté Petr Hamerský a Adam Klánský.

Na laureáty soutěže čekají – jako každý rok – atraktivní finanční a věcné ceny, připravena je také nabídka vystoupení v programu spolupracujících pořadatelů. Cenou nejhodnotnější je pak sólový koncert v rámci následujícího ročníku Pražského jara.

Schopnosti a umění všech soutěžících posuzuje odborná porota složená z předních světových osobností. Letos v ní například zasedne britský legendární violoncellista Raphael Wallfisch, který je profesorem Královské hudební akademie v Londýně. Členkami poroty budou také Maria Kliegel, jež se s více než milionem prodaných hudebních nosičů řadí k nejžádanějším violoncellistkám historie, anebo prezidentka International Double Reed Society Nancy Ambrose King. Chybět pak nebudou ani dřívější vítězové soutěže Pražské jaro v oboru hoboj Johannes Grosso a Kalev Kuljus.

Jako každoročně budou všichni účastníci soutěže povinně hrát také skladby, které napsali čeští skladatelé na objednávku Pražského jara. To je další ze zajímavých tradic, přičemž tentokrát se tohoto úkolu chopili Jan Klusák a Pavel Zemek Novák. Záměrem je co nejvíce prověřit jak technickou, tak interpretační vybavenost kandidátů a v neposlední řadě také propagovat českou hudbu.

Mladí hudebníci musí projít třemi soutěžními koly, v nichž mají předem stanovený repertoár. Soutěž vyvrcholí finálovými kláními 13. a 14. května ve Dvořákově síni Rudolfina a za účasti symfonického orchestru. Diváci se mohou těšit na mimořádně atraktivní program sestavený z děl Bohuslava Martinů, Jiřího Gemrota, Bernda Aloise Zimmermanna nebo na slavný Violoncellový koncert h moll Antonína Dvořáka.

I v tomto roce budou moci návštěvníci finálových kol hlasovat v anketě o Cenu diváků, přičemž mohou sami vyhrát vstupenky na některý z festivalových koncertů. „Soutěž Pražského jara je absolutním adrenalinovým zážitkem jak pro umělce, tak pro diváky. V sázce je totiž vítězství, které může změnit život,“ říká ředitel festivalu Pavel Trojan.

Finále soutěže: hoboj

Prague Philharmonia, Rudolfinum, 13. května

Finále soutěže: violoncello

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Rudolfinum, 14. května