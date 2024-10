V insolvenčním řízení se zkrachovalou hutí Liberty Ostrava přihlásili věřitelé pohledávky za více než 23,23 miliardy korun. Přes 900 věřitelů podalo více než 1000 přihlášek. Liberty ani nikdo jiný zatím jako řešení úpadku huti nenavrhl reorganizaci a insolvenční správce momentálně za realističtější variantu považuje konkurz. Insolvenční správce Šimon Peták to uvedl ve zprávě, kterou poslal soudu a je dostupná v insolvenčním rejstříku.

„Do seznamu pohledávek k přezkumu, který je naplánován na 28. listopadu, byly zařazeny pohledávky o přihlášené výši více než 23,2 miliardy korun, z čehož naprostou většinu tvoří pohledávky nezajištěné. Pohledávky ve výši přes 15,2 miliardy korun však insolvenční správce popírá,“ uvedl v úterý Peták.

Většinu z popřených pohledávek tvoří pohledávky, které přihlásily společnosti, jež jsou s Liberty Ostrava propojené. „Jsou navíc přihlášeny duplicitně, tedy fakticky tytéž pohledávky dvěma různými věřiteli, což samozřejmě výrazně zkresluje dojem ohledně poměru výše uznávaných a popíraných pohledávek,“ uvedl Peták.

Den po přezkumném jednání se bude konat schůze věřitelů. „Schůze má projednat některé otázky podstatné pro další průběh řízení, včetně způsobu řešení úpadku, obsazení věřitelského výboru či možné změny insolvenčního správce. To vše pak bude mít vliv na další vývoj insolvenčního řízení,“ uvedl Peták.

Ve zprávě soudu napsal, že dlužník, tedy společnost Liberty Ostrava, ani žádný z jejích věřitelů dosud nenavrhl reorganizaci jako způsob řešení úpadku: „Insolvenční správce nemá žádné informace k dlužníkově představě o způsobu řešení jeho úpadku, přestože se dlužníka na tuto otázku opakovaně dotazuje.“

Peták soudu sdělil, že od vyhlášení úpadku v červnu vedlo hospodaření firmy při tržbách 457 milionů korun ke ztrátě 1,48 miliardy korun. „Dlužník zároveň není schopen hradit zapodstatové závazky a Skupina Liberty neposkytuje dlužníkovi žádnou finanční podporu.“

Úpadek firmy lze řešit buď reorganizací, nebo konkurzem. Při reorganizaci by firma dál fungovala podle reorganizačního plánu, který by schvalovali věřitelé a soud. Kdyby šel podnik do konkurzu, znamenalo by to prakticky zánik firmy a rozprodej jejího majetku.

Ve zprávě soudu insolvenční správce napsal, že mimo jiné s ohledem na závazky Liberty Ostrava i další povinnosti, které by v případě reorganizace musely být splněny, považuje v současné chvíli za realističtější způsob řešení jejího úpadku konkurz.

„S ohledem na absenci jakéhokoli návrhu na povolení reorganizace, jakož i jakékoli byť předběžné indikace možných reorganizačních opatření, je však definitivní závěr předčasný,“ napsal insolvenční správce.

Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Většina provozů slezské huti se zastavila loni v prosinci, kdy jí společnost Tameh Czech přestala dodávat energie. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, podnik ukončil, když před rokem odstavil poslední fungující vysokou pec a letos v srpnu koksovnu. V druhovýrobě se nyní v podniku ze surového materiálu dělají další výrobky.

Ještě loni měla Liberty Ostrava okolo 6000 zaměstnanců, nyní jich je zhruba 3000 a na konci roku by jich mělo zůstat přibližně 2400. V provozu jsou v huti nyní tři závody díky tollingovému financování, kdy tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Liberty Ostrava od roku 2019 patří Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.