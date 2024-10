V průběhu loňského roku vzniklo v Jihočeském kraji celkem 5 259 nových subjektů, zaregistrovalo se tak o 2,9 % více jednotek než v předchozím roce. Nejčastěji zde vznikaly subjekty, které se zabývají stavebnictvím, druhým nejvíce zastoupeným odvětvím byl průmysl. Převážná část z nich se zaměřuje na zpracovatelský průmysl. Není ale všechno jen statistika, a tak se v Jihočeském kraji kromě průmyslu, turismu, energetiky a elektrotechniky daří také dalším oborům. To se potvrdilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo HERBAVITA CZ, s. r. o.

2. místo PKD, a. s.

3. místo Balance 21, s. r. o.

Firma HERBAVITA CZ se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Milan Čaloun

2. místo Marcela Majerová Peterková

3. místo Vítězslav Kolda

Živnostník Milan Čaloun se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Vítězslav Kolda

Osobitým přístupem odbornou porotu zaujal včelař Milan Čaloun. „Pan Čaloun je vášnivý včelař. V sezóně má 9 milionů pracovních kolegyň, tedy jednotlivých včelek. Jeho medy už získaly celou řadu ocenění. Dobře svoje výrobky také prezentuje na webových stránkách,“ ohodnotila vítěze za porotu Pavla Nováková z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost HERBAVITA CZ, která vyvíjí, produkuje a prodává doplňková krmiva pro hospodářská zvířata. „Společnost má kvalitní produkt prospěšný pro hospodářská zvířata, a tím pádem i pro lidi. Líbí se mi propojení byznysu a školství. Je to dynamicky rostoucí firma, která má potenciál uspět se svými výrobky i ve světě,“ okomentoval volbu poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl také vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Českých Budějovicích získal toto ocenění Vítězslav Kolda vyrábějící pamlsky a doplňky stravy pro králíky a hlodavce.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Jihočeský kraj Foto: archiv soutěže

Obrovský rozdíl je ve vzdělanosti včelařů

Milan Čaloun,

MONETA Živnostník roku 2023 Jihočeského kraje

Milan Čaloun, MONETA Živnostník roku 2023 Jihočeského kraje Foto: archiv soutěže

Velmi často se setkává s tím, že si lidé představují, že včela med přinese a včelař ho pouze stočí do sklenic. Jedná se ale o celoroční, fyzicky náročnou práci. „V podstatě každý profesionální včelař si dělá všechno sám, je to i můj případ, od výroby úlů ze dřeva, veškerou zootechnickou stránku věci, ale pak je to i plnění produktů do sklenic, lepení etiket a distribuce, ale v mém případě i marketing, sociální sítě a obchod,“ říká Milan Čaloun. Včelaři se rozdělují na hobby včelaře a na profesionální včelaře. Legislativa se na každého, kdo má pod 150 včelstev dívá jako na hobby včelaře a včelaři nad 150 včelstev jsou profesionálové. „Je to trošičku zavádějící, protože i se 60 včelstvy se můžete živit, mít živnostenský list. Obrovský rozdíl je ve vzdělanosti včelařů. V České republice jich je 64 tisíc. Ale včelařů, kteří mají včelařinu vyloženě vystudovanou, je jen zlomek. Příliš včelařských škol v České republice není, ony jsou dvě takové zásadní, v Nasavrkách a v Blatné,“ uvádí vítězný živnostník.

Sám je absolventem blatenské včelařské školy a tam i přednáší jeden z předmětů. V rámci profese sleduje všechny včelařské facebookové skupiny a bohužel je to někdy k pláči, když vidí, jaké otázky někdy včelaři vznášejí a je mu líto včel, protože je nemohou udržet naživu. „Aniž bych chtěl srážet jakékoli jiné chovatelství, chovat včely není to samé, jako slepice, králíky, psy nebo kočky. Když včele něco je, žádný veterinář nepřijede. Vy musíte rozpoznat všechny včelí nemoci, musíte vědět, co dělat. A to bez nějakého hlubokého vzdělání a sebevzdělávání po celou dobu, co včelaříte, není možné. Včelařina byla řadu let takovou módní záležitostí, ale spousta lidí po dvou třech letech pozná, kolik je to práce a že ji nechtějí dělat. Včely dnes už nemají šanci samy o sobě přežít, když se o ně nestaráte,“ doplňuje Čaloun. Tím, jak jsou včely naprosto dokonalé, jak jsou spjaté s přírodou, že ji umí sledovat a podle ní se řídí, je doslova fascinován. „Včela se řídí sluncem, ona nemá žádnou GPS v hlavě. Jí stačí slunce a ultrafialové vidění a vždy trefí do úlu. Má podobné schopnosti jako holubi. Ne sice odkudkoli ze světa, ale když včelu vypustíte o dva tři čtyři kilometry jinde, než má úl, tak se do něj vrátí,“ uzavírá Milan Čaloun.

Pracujeme s přirozenou imunitou zvířat

Ondřej Otáhal,

spoluzakladatel firmy HERBAVITA CZ, Volkswagen Firma roku 2023 Jihočeského kraje

Ondřej Otáhal, spoluzakladatel firmy HERBAVITA CZ, Volkswagen Firma roku 2023 Jihočeského kraje Foto: archiv soutěže

Společnost vyvíjí, produkuje a uvádí na trh doplňková krmiva pro hospodářská zvířata. „Naší hlavní filozofií je pracovat s přirozenou imunitou zvířat, a to díky účinným látkám z rostlin, jako jsou organické kyseliny nebo esenciální oleje. Většinou pracujeme v chovech skotu, ať už dojeného nebo masného. Pracujeme na zdraví mléčné žlázy a celkově se snažíme o to, aby zvířata nebyla tolik léčena, aby vydržela v chovech déle a aby měla vyšší užitkovost, protože to přináší ekonomický výsledek, který je velice důležitý pro podniky,“ říká Ondřej Otáhal. Veškeré produkty, než je uvedou na trh, testují na vybraných farmách pečlivě vymodelovanou metodikou. „Jinak účinky fitobiotik jsou známé. Každý asi zná, jak funguje česnek, že má antibakteriální účinek, nebo známe sílu mikrobiomu, protože my podporujeme bachor a zdraví trávicího traktu skrz prebiotika a probiotika. Takže to jsou vesměs známé účinky,“ upřesňuje jeden z jednatelů a zakladatelů vítězné společnosti.

K oboru se dostal, když se potkal s kolegou při studiu agropodnikání na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Kolega potom pracoval v zahraničí a v Irsku narazil na produkty založené na rostlinné bázi a na silných fitobiotických účincích. Pak se vrátil a řekli si, že přesně tohle by chtěli dělat i v České republice. „Naše produkty jsou vhodné pro podniky a majitele zvířat nebo pro zodpovědné osoby, kterým říkáme zootechnici. To jsou lidé, kteří mají na starosti management stáda. Je to vhodné pro ty, kteří mají o zvířata starost, kteří nechtějí pouze léčit. Já to přirovnávám k tomu, když jdete s dítětem k lékaři. Také nechcete, aby na bolest v krku hned dostalo antibiotika,“ popisuje Otáhal. Největší plány vidí především ve vlastním výzkumu a vývoji. „Víme o několika problémech, které naši zákazníci řeší a odpovídáme na ně s využitím neuronových sítí a s modelem umělé inteligence. Brzy uvedeme na trh nástroj, který pomůže velice rychle detekovat a řešit problémy jednoho z nejnákladnějších onemocnění v chovech mléčného skotu, a to jsou mastitidy, tedy záněty mléčné žlázy,“ dodává Ondřej Otáhal.

