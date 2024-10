Pokud se na něčem shodnou dvě naprosto znesvářené skupiny, jako jsou cyklisté a motoristé, je to nenávist ke sdíleným autům. Pro první skupinu jde stále o špinavá auta, pro motoristy je to mor, který parkuje tam, kde by měl mít místo pro své auto každý slušný rezident. Zkrátka jde o něco, co by mělo zmizet ze světa. Bohužel se zdá, že podobný názor zastává i pražský magistrát.



Podívejme se na fakta. Počet aut v Praze překročil 1,3 milionu. Každý rok se toto číslo zvýší o mnoho desítek tisíc. Jen za letošek to bylo téměř 44 tisíc vozidel.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak chce Praha regulovat parkování?

Jaký je přínos sdílených aut?

Jak má vypadat doprava moderního města?