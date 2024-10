Letní propady na technologických akciích se nyní zdají být vzdálenou vzpomínkou. Big tech tituly se nyní opět vyhřívají na výsluní historických maxim. Pomohlo i razantní snížení sazeb v září. Poslední dobou se začíná více skloňovat i názor, že technologické firmy jsou opět v kurzu, jelikož jsou imunní vůči politickému riziku v USA.

Jedním z klíčových faktorů, který za nepolevujícím růstem technologických gigantů stojí, je euforie kolem umělé inteligence. Sektor big techu profituje z nástupu této přelomové inovace již v její rané fázi. Na druhou stranu, aby firmy dokázaly sklízet reálné finanční benefity spojené s AI, musí masivně investovat do infrastruktury. Nejde o zanedbatelné částky. Celkově se kapitálové výdaje předních technologických hráčů počítají ve stovkách miliard dolarů. Jen v prvním pololetí letošního roku proinvestovaly Alphabet, Amazon, Meta a Microsoft přes 100 miliard dolarů.

Logicky se tak blížíme momentu, kdy se správci peněz začínají pomalu dotazovat, zda takto mohutné investice do infrastruktury spojené s umělou inteligencí přinášejí peněžní užitek. Pokud by výsledky navzdory masivním kapitálovým výdajům vycházely pod odhady, následoval by takřka spektakulární propad akcií.

Prozatím se zdá, že si burziáni mohou oddechnout. Alphabet, který jako první z elitní skupiny reportoval čísla za třetí kvartál, překonal odhady analytiků ve všech klíčových segmentech. Celkové výnosy se zlepšily o 15 procent a kvartální zisk meziročně poskočil o úctyhodných 33 procent na 26 miliard dolarů. Management během prezentace výsledků zdůraznil, že se investice do AI jednoznačně vyplácejí.

V následujících dnech budou reportovat i další big tech společnosti. Je pravděpodobné, že euforie kolem AI ještě chvíli potrvá, a proto bezprostřední výhled zůstává optimistický. Určitým rizikem zůstává, zda nezastavitelný růst těchto firem nepovede ke zpřísnění postoje regulátorů. Ti mohou v krajním případě požadovat i rozdělování těchto společností. Jak nás ovšem historie učí, technologické giganty se prozatím dokázaly regulatorním choutkám účinně bránit.