Ani zdražující paliva, válka, tlak na zelenou transformaci či přesun obchodních jednání do online prostředí, zdá se, nezastaví rostoucí zájem o soukromé létání, který letecké společnosti v posledních letech zaznamenávají mezi českými i zahraničními klienty. „Klíčovým impulzem byl covid, kdy se jinak cestovat nedalo a kdy řada lidí objevila možnosti, které jim privátní letecká doprava nabízí,“ říká ředitel a spoluzakladatel firmy Eclair Aviation Michal Laboutka. Tento trend však pokračuje i po skončení pandemie a poptávka se v různých kategoriích posouvá dál. „Lidé, kteří s námi předtím létali, si teď často chtějí pořídit své letadlo. A ti, kteří nelétali, s námi začínají létat,“ hodnotí proměnu poptávky šéf firmy, která oběma těmto skupinám zajišťuje správu letadel, plánování letů a další služby.

Spektrum zájemců o privátní lety se postupem času rozšiřuje. Sektor, který byl dlouho vnímán jako zóna miliardářů, se díky větší dostupnosti otevírá i dalším cílovým skupinám. „Čím dál víc se objevují úspěšní podnikatelé, kteří s námi chtějí létat na soukromé i pracovní cesty, přibývá objednávek letů pro špičkové manažery, ale také zájemců z vyšší střední třídy, kteří tímto způsobem necestují běžně, ale chtějí si to vyzkoušet,“ všímá si Laboutka. Zatímco široký letecký trh válcují nízkonákladové společnosti, v soukromé sféře se podle něj daří udržet vysokou úroveň služeb a kulturu, kterou si létání zaslouží.

Lepší než videokonference

Alternativním trendem, který během pandemie zažil velký boom, jsou videokonferenční schůzky. Ty v určité době nahrazovaly mezinárodní obchodní cesty a mohly se tak stát soukromému letectví konkurencí. Ředitel Eclair Aviation si ale nemyslí, že by to nějak zásadně proměnilo návyky vysokých manažerů a jejich potřebu setkávat se osobně: „Byla to jen taková vlna, kdy to jinak nešlo. Teď se ale podnikatelé zase vrací k cestování, protože si uvědomují, že online jednání není všespásné a že se bez osobního kontaktu se svými kolegy i obchodními partnery zkrátka neobejdou.“

U byznysových letů jde spíš o volbu mezi soukromým letem a první třídou linkové dopravy. Ta je sice levnější, ale v některých ohledech omezená. „Hlavní výhodou soukromého letu je čas odletu, který si naši klienti sami stanoví. Nemusí se přizpůsobovat žádnému letovému řádu. Když čas odletu nedokážou dodržet, protože se třeba zdrží na jednání, tak se nic nestane,“ zmiňuje Laboutka jako první z priorit, podle kterých se zákazníci rozhodují pro cestu vlastním letadlem.

Michal Laboutka Letadla ho fascinují od dětství, v pilotování mu ale před revolucí bránil kádrový posudek jeho dědečka. Průkaz soukromého pilota získal v roce 1994, později i licenci obchodního a dopravního pilota. Létání ho natolik bavilo, že v roce 2002 prodal svou firmu s elektrospotřebiči a začal se mu věnovat profesionálně. Deset let pracoval jako pilot a kapitán ve společnostech ABA Air a ABS jets. V roce 2012 spoluzaložil soukromou leteckou společnost Eclair Aviation, kterou dodnes řídí.

Důležitou roli hraje i cílová destinace. Na některá místa není možné se dostat bez složitého přestupování nebo tam pravidelné linky nelétají vůbec. „Řada lidí v Česku například kupuje apartmány a hotely na Baleárských ostrovech. Tam by se linkovou dopravou dostávali složitě. Takhle tam ale doletí přímo, zařídí, co je potřeba, a večer jsou zpátky doma,“ uvádí Laboutka jako příklad. Další motivací bývá větší bezpečí a soukromí cestujících. „Dřív se lidé báli nákazy, teď se bojí sebe navzájem,“ pokračuje Laboutka. Speciální terminál vyhrazený pro soukromé lety jim umožní vyhnout se přeplněným letištním halám a dopřát si celý let včetně bezpečnostní kontroly a odbavení v důstojném a diskrétním prostředí.

Zaplatí za to samozřejmě vyšší cenou letů. Ty podle Laboutky rostou se zvyšující se cenou ropy a podepisují se na nich také probíhající válečné konflikty. „Jednak jsme přišli o významnou ruskou klientelu, jednak teď musíme složitě a nákladně oblétávat velké území Ukrajiny a Ruska na cestách do Asie. Omezení se týkají také cest na Blízký východ,“ vysvětluje Laboutka.

Navzdory zdražování se ale okruh zájemců o privátní lety rozšiřuje. „Ceny sice nominálně rostou, ale rychleji se zvyšují příjmy lidí, kteří si mohou soukromé létání dovolit,“ hodnotí vývoj Laboutka. Celkově tedy ekonomická dostupnost tohoto odvětví mírně narůstá.

Uhlíková stopa? Platíme víc, než způsobíme

Ředitel Eclair Aviation si uvědomuje, že v očích běžné společnosti jsou lidé cestující soukromými letouny vnímáni dost negativně. „Veřejnost se na ně dívá skrz prsty, protože jsou bohatí a určitě své peníze nakradli,“ popisuje předsudky spojené s majiteli tryskáčů. I z tohoto důvodu někteří lidé nechtějí letadlo vlastnit, přestože by si ho mohli dovolit, a raději si ho na své cesty pronajímají.

Špatnou pověst privátního létání prohlubuje také kritika spojená s jeho dopadem na životní prostředí. „Naše klienty to mrzí, protože oni na řešení své uhlíkové stopy přispívají v rámci daní nepoměrně víc než ostatní,“ hájí své zákazníky Laboutka a vymezuje se zvláště vůči agresivním ekologickým aktivistům, se kterými se setkává na veletrzích leteckého průmyslu. „Mnohdy svými demonstracemi způsobují ještě větší ekologickou katastrofu,“ poznamenává na jejich adresu.

Na druhou stranu si ale uvědomuje, že soukromé letadlo má vzhledem k počtu přepravovaných osob výrazně vyšší uhlíkovou stopu než jakýkoli jiný dopravní prostředek. „Samozřejmě že určitá regulace a rozumné nasměrování toho oboru udržitelným směrem je namístě,“ připouští Laboutka.

Postupně se připravuje na to, že se i menších dopravců začnou týkat povinné emisní povolenky a legislativně nařízené používání udržitelného paliva, což přinese další zvyšování celkových nákladů. „Bohužel to bude zatím platit jen pro evropské dopravce, což nás citelně znevýhodní na globálním trhu,“ dodává s tím, že letecké společnosti by se měly na vytváření těchto pravidel aktivně podílet a také trvat na jejich dodržování.

Užít si salonek bez obsluhy

Jako pilot s mnohaletou zkušeností si Laboutka všímá jednoho zajímavého trendu: „Někteří majitelé letadel, hlavně ti mladší, mívají občas touhu sami své letadlo i pilotovat.“ Chápe, že je to vášeň, kterou si mohou dovolit, ale upozorňuje také na rizika, která to obnáší. „Aby létání mělo určitou úroveň bezpečnosti, musíte létat často. Tohle platí i u řízení auta, ale u létání se to projevuje ještě víc,“ varuje.

Touhu po soběstačnosti pak pozoruje u cestujících ještě v jiném kontextu: „Nedávno jsme otevřeli na terminálu salonek pro naše klienty. Neobvyklý je v tom, že je samoobslužný. Klient si otevře pomocí kódu a má tam vše k dispozici tak, že se může obsloužit sám,“ představuje novinku Laboutka. K nápadu došel z vlastní zkušenosti, kdy jako kapitán rád překvapoval cestující osobním přístupem a sám je na palubě před letem obsloužil.

V novém letištním salonku mají klienti samozřejmě i možnost objednat si servis s obsluhou, ale často preferují právě možnost zachovat si soukromí a zůstat v salonku sami. „Někteří prostor využívají i k obchodním schůzkám. Partner přiletí do Prahy, na místě proběhne jednání a hned zas může letět dál,“ dodává Laboutka.

Text vznikl ve spolupráci s firmou Eclair Aviation.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letectví.