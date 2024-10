Ještě v dobách, kdy jsme si začali jako lidstvo zapisovat své první úvahy, měli naši předkové pocit, že to jde dolů z kopce. Kdysi existoval ráj, zlatý čas, illo tempore (jak tomu říká známý antropolog Mircea Eliade). My bychom tomu řekli harmonie Těla, Duše a Ducha.

Ale z toho ráje jsme byli vyhnáni a od té doby je to horší a horší. Svět se časem horší – nebo v lepších letech zůstává přinejlepším stejný. A valí se do pekla tím rychleji, čím dál je od Stvoření, od počátku. Svět se zkrátka nezastavitelně řítí do Armageddonu. Jinými slovy, představa pokroku a zlepšování světa byla neexistující. Budoucnost bude temnější než současnost.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč jsme v 18. století začali věřit, že svět směřuje k pokroku?

Jak mu pomohlo investiční bankovnictví?

Proč za naším úspěchem stojí kombinace víry v pokrok a otevřenost vůči kritice?