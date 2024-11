Meziroční inflace v Česku od léta opět roste a v říjnu se dostala na hodnotu 2,8 procenta. Oznámil to Český statistický úřad s tím, že ji směrem vzhůru táhly ceny bydlení a potravin, hlavně másla a čokoládových výrobků.

Obzvlášť u másla je to trend, který společnost vnímá: blíží se Vánoce, kdy je ho velká spotřeba a ceny jsou skutečně citelně vyšší. Zatímco v prvním pololetí roku 2023 se dala čtvrtkilová kostka běžně koupit za 30 korun, teď je v řetězcích běžná cena kolem 65 korun, což je skok o více než 100 procent. A to, co je aspoň o trochu levnější, typicky mezi 50 a 60 korunami, se ihned rozebere. Na čtvrtkilovku másla za 55 se lidé vzájemně upozorňují třeba i v místních facebookových skupinách. Co táhne cenu másla nahoru?

