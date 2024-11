České hory v zimě. Většině z nás se vybaví lyžaři na sjezdovkách, nádherné výhledy a útulné horské chaty. Co ale zažít svahy pokryté sněhem netradičně? Naše hory totiž nabízí mnohem více než jen klasické lyžování. Stačí se jen otevřít novým zážitkům.

Na chvíli se například můžete stát musherem a projet se s psím spřežením nádhernou horskou krajinou. Začíná se instruktáží, na které se dozvíte vše o psech, závodech, a jak spřežení řídit – jak brzdit, naklánět se v zatáčkách, přenášet váhu a reagovat, když spadnete. Spřežení neumí na povel zastavit, psi mají svoji hlavu, proto je nutné ho v případě potřeby ubrzdit rámovou brzdou.

„Napřed mají klienti strach a obavy, zda to zvládnou, po startu přijde nejistota a opatrnost. S první správně projetou zatáčkou přichází pocit uvolnění a radosti z překonání sebe sama a začínají si jízdu užívat. Po dojetí je většina nadšena z toho, jakou psi mají sílu, a jsou rádi, že to nevzdali a dojeli v pořádku,“ říká Martin Kobr, jehož firma AlaskanDogs nabízí klientům krásy mushingu v Peci pod Sněžkou.

Místní tratě jsou bezpečné, ale členité pro maximální zážitek. „Jsou tu kopce a sjezdy, a proto je fyzická kondice výhodou. Pokud ji klient nemá, trasu upravíme, aby jízda pro něj byla zážitkem, a ne kardio útrpným tréninkem,“ uklidňuje Martin Kobr.

Nepodceňujte přípravu Zimní horská turistika může být úžasným zážitkem, ale vyžaduje pečlivou přípravu a respekt k přírodě. Michal Halík, outdoorový instruktor kurzů přežití, pro vás připravil několik obecných rad, které vám mohou pomoci bezpečně si užít zimních hor. Před výletem: Někoho informujte: Vždy svěřte někomu důvěryhodnému plán trasy, návratu a popište mu vybavení. Zkontrolujte počasí: Sledujte předpověď a připravte se na možné změny. Získejte informace o lavinovém nebezpečí: Pokud se chystáte do rizikových míst, informujte se o aktuální situaci a ideálně absolvujte lavinový kurz. Zkontrolujte vybavení: Připravte si adekvátní oblečení, obuv, batoh, lavinovou výbavu (pokud je potřeba), mapu, kompas či jinou navigační pomůcku a čelovku. Fyzická kondice: Ujistěte se, že máte dostatečnou fyzickou zdatnost – zjistěte si horizontální, ale i vertikální vzdálenost a porovnejte ji se svými daty.

Pro koho je psí spřežení malý adrenalin, může vyzkoušet snowkiting – relativně mladý adrenalinový sport, který je spojením snowboardingu a kitesurfingu. Pokud chcete zažít, jaké to je vznášet se nad sněhem, pak vás speciální tažný drak za pomoci větru potáhne po zasněžených pláních například na Božím Daru.

Naučte se, jak přežít

Zima je krásná, ale i nebezpečná, proto je důležité, abyste se připravili na nepředvídatelné. Jak se zorientovat v zasněžené krajině, správně se obléct, postavit si provizorní přístřešek či si udržet tělesné teplo, případně jak přežít noc v horském prostředí, chránit se před lavinou nebo co dělat v případě, že se ztratíte: To všechno se dozvíte, pokud se zúčastníte zimního kurzu přežití.

„Největší výzvou je pro většinu lidí orientace v zimním terénu. Sněhová pokrývka dokáže pořádně zamaskovat známé cesty a orientační body. A pak je tu samozřejmě lavinové nebezpečí. To je téma, kterému věnujeme velkou pozornost. Sníh se neustále mění, přetváří, přemisťuje a být někde zavalený v lavině je stav, který nechcete zažít. I ten na kurzu simulujeme a dobrovolně nikdo nevydržel déle než dvě minuty,“ říká Michal Halík, outdoorový instruktor kurzů přežití.

Sám zažil v horách několik nepříjemných situa­cí. „Jednou jsme s kamarády vyrazili na víkendový výlet do hor, počasí vypadalo slibně, ale během pár hodin se změnilo. Zastihla nás sněhová bouře a my se museli rozhodnout, kde strávíme noc. Nakonec jsme se zahrabali pod skalním výčnělkem ve sněhové návěji, kde jsme nouzově bivakovali,“ říká. Jindy se zase ocitl v situaci, kdy mu došla pitná voda, bylo mrazivo a kolem jen sníh. I s touto situací si dokázal poradit, a proto není divu, že kurzy přežití pořádá za každého počasí. „Jde právě o to, co se vám stane v reálu a vy to budete muset řešit. Navíc si otestujete řádně vybavení. Pokud objevíte u sebe nebo ve vybavení nějakou slabinu, můžete na tom zapracovat a v budoucnu si ušetřit problémy,“ vysvětluje Michal Halík.

Netradičně s dětmi

S nevšedními zážitky nezapomeňte ani na svoje děti. V zimě jsou hory klidnější než v létě a existuje daleko více míst, kde člověk nepotká živou duši. Nastává správný čas pro rodiny dobrodruhů. „Báječným zážitkem je výlet na sněžnicích, ideálně vícedenní po hřebenovce, aby si člověk ušetřil nudné stoupání a klesání bez výhledů a mohl si ve větší míře užívat místa, kde lišky dávají dobrou noc,“ říká Martina Bulánková, autorka blogu Akčnírodiče.cz.

Pokud vás sněžnice nelákají, přivažte si na batoh boby nebo sáňkovací lopatu a při každé možné příležitosti se svezte. „Baví to děti i dospělé. Uvidíte, jak se nasmějete. Výlet dostane úplně jiný rozměr,“ říká Martina Bulánková.

Při zimních výletech s dětmi nezapomeňte na správné oblečení. Ale pozor – neznamená to, že se máme nabalit. Přehřátí a zpocení je základem pro následné podchlazení. „Raději s sebou mějte více vrstev, které průběžně přidáváte nebo odebíráte. V teple musí být nohy, ruce a hlava. Hodí se nákrčník přes nos a ústa a kvalitní obličejový krém. Velmi důsledně dbejte na zahřátí dětí v krosničkách – nehýbou se, tedy nezahřívají tělo a mohou snadno prochladnout nebo omrznout. Za nezbytnou součást vybavení považujeme kvalitní obuv, nesmeky na boty a turistické hůlky pro bezpečnost na zledovatělých cestách. Doporučujeme i pravidelně sledovat počasí,“ říká Martina Buláková.

Oblíbenou netradiční aktivitou její rodiny jsou také zimní pikniky v přírodě. Přibalte si do batohu termosku s horkou polévkou, kávou a čajem, případně si je uvařte na sněhu ve vařiči nebo si vyrobte sněhovou zmrzlinu. Potřebovat k tomu budete jen sníh, sůl, smetanu nebo kokosové mléko a vanilkový cukr.

