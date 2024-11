Letos slaví jedna z největších česko‑slovenských byznysových skupin Penta třicet let na trhu. Loňský rok ukončila čistým ziskem 12,1 miliardy korun a zdá se, že její investiční apetit ani do další dekády nepolevuje. Aktuálně se chystá vstoupit na český kapitálový trh a říct si o desítky miliard korun. Cílem je urychlit rozvoj všech jejích společností, jako je Dr. Max nebo Fortuna.

„Realitní část zkoumá příležitosti na trzích západní Evropy, mnoho našich projektů potřebuje k dřívějšímu dokončení kapitálovou injekci. S lékárenskou divizí plánujeme urychlit expanzi do Itálie, zdravotní část chceme rozšiřovat o nemocnice a další zařízení pro dlouhodobou péči, a to nejen v Čechách a na Slovensku, ale po celé Evropě,“ říká šéf vznikajícího fondu Penty Tomáš Kálal.

Stabilní ziskovost umožňuje Pentě pokračovat ve velkých investicích. Na další expanzi největších firem a projektů, jako například investice do Dr. Maxe, Fortuny anebo nové trhy pro realitní divizi, kdy se bavíme o miliardách eur, to podle Tomáše Kálala nestačí. „Proto vznikl Penta Fund, který umožní i externím investorům podílet se na výnosech skupiny a nám přinese nové zdroje pro růst. Byla by škoda nechat si ujít příležitosti, nebo je oddalovat jen kvůli tomu, že externí kapitál není vždy k dispozici v požadovaném čase nebo objemu,“ říká.

První úpis akcií už v prosinci

Penta tak aktuálně plánuje vytvořit mix externího financování, který efektivně doplní jak vlastní kapitál společnosti, tak bankovní a dluhopisové nástroje.

Fondy budou celkem dva, oba pro kvalifikované investory s minimálním vkladem jeden milion korun nebo 50 tisíc eur na Slovensku. Prvním je Penta Equity Fund, který bude zastřešovat celý byznys Penty, a druhý Penta Real Estate Fund, který bude investovat čistě do nemovitostí. „Do private equity a do realitního fondu budou na konci roku převedeny akcie skupiny Penta v celkové odhadované hodnotě 750 mi­lionů eur. To z Penta Fund dělá jedny z největších fondů pro kvalifikované investory na českém a slovenském trhu,“ říká Tomáš Kálal.

Tomáš Kálal (39) Je absolventem Vysoké školy ekonomické, oboru mezinárodní obchod s vedlejší specializací na finanční a kapitálové trhy. Studoval také na univerzitě EM Lyon. Z prostředí investic a kapitálových trhů má bohaté zkušenosti. Jeho kariéra začala ve společnosti Patria Direct, kde působil na pozici makléře pro obchodování s cennými papíry a soustředil se především na zahraniční kapitálové trhy. Deset let působil ve společnosti Conseq Investment Management, naposledy v roli ředitele investičního bankovnictví. V minulosti pracoval také pro Komerční banku. Ve společnosti Penta řídí všechny klíčové aktivity týkající se fondů.

Skupina Penta je dlouhodobý investor zaměřený na projekty s výrazným růstovým potenciálem. Penta aktuálně slaví třicet let na trhu. Proč ale přichází se spuštěním svého fondu až nyní? „O založení fondu se v Pentě diskutovalo už delší dobu. Je zřejmé, že český fondový trh je dostatečně rozvinutý proto, aby naše nově vznikající struktura měla dostatečnou poptávku a kapacitu pro uspokojení našich potřeb,“ vysvětluje Tomáš Kálal, který od května řídí ve společnosti Penta všechny klíčové aktivity týkající se fondů.

První úpis akcií je naplánován na prosinec. Už nyní je o investici do Penty mezi investory enormní zájem. „Jako člověka z fondového byznysu mě jeho rozsah poměrně překvapil. Fondů kvalifikovaných investorů jsou v Česku stovky a je relativně složité mezi nimi najít svůj vlastní příběh. Je vidět, že příběh Penty je tak velký a unikátní, že je odezva násobně větší, než v jakou jsem doufal,“ říká Tomáš Kálal.

Miliardové projekty

Penta byla založena v roce 1994 skupinou mladých podnikatelů z Česka a Slovenska, kteří v sobě spojili ambice a znalosti z oblasti investování a byznysu. Hlavními zakladateli byli Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, kteří získali startovní kapitál z dovozu čínského textilu do československých obchodů. Později začali v Bratislavě obchodovat s cennými papíry. V roce 1994 spolu s Jozefem Oravkinem, Martinem Kúšikem a Jurajem Herkem založili firmu Penta Brokers. Název Penta pochází z řeckého slova pro pět (pénta), tedy ze stejného čísla, jako byl počet zakladatelů.

Jejím zlomovým obchodem se stal nákup největšího investičního fondu na Slovensku, společnosti VÚB Kupón, s aktivy v hodnotě kolem devíti mi­liard slovenských korun. V roce 1996 se Pentě podařilo přesvědčit VÚB Banku, aby jí prodala svůj podíl ve fondu a zároveň financovala i nákup dalších akcií. Výhodná akvizice VÚB Kupón poskytla Pentě dostatek kapitálu pro realizaci dalších projektů.

Na počátku se Penta zaměřovala především na akvizice v České a Slovenské republice, ale během krátké doby se rozrostla do dalších zemí Evropy. Do Česka Penta vstoupila v roce 2001. Klíčovou investicí skupiny se stala síť lékáren Dr. Max. Poté, co řetězec otevřel své lékárny v Rumunsku, Srbsku a Itálii, se společnost stala s více než 2000 lékárnami a celkovými tržbami 59,2 miliardy korun čtvrtou největší lékárenskou sítí v Evropě.

V roce 2005 česko‑slovenská investiční skupina dokončila převzetí sázkových kanceláří Fortuna, Terno a Profesjonal, a stala se největším provozovatelem kurzových sázek ve střední Evropě. Na český mediální trh vstoupila o deset let později. Aktuálně vlastní mediální společnost Vltava Labe Media, největší slovenskou mediální společnost News and Media Holding nebo slovenské vydavatelství Petit Press.

Od svého založení se proměnila v jednu z nejvlivnějších firemních skupin ve střední Evropě. Její aktivity zasahují do několika klíčových oblastí, v nichž se snaží dosáhnout dominantního postavení. Podniká zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, v maloobchodě, realitním developmentu a médiích. Mezi její značky patří například Dr. Max, Penta Real Estate, Fortuna, mezinárodní síť nemocnic Penta Hospitals či na Slovensku Prima banka.

Aktivní je i na realitním trhu v Praze i Bratislavě. V Praze jde o výstavbu nové čtvrti Waltrovka, konverzi Nuselského pivovaru na rezidenční čtvrť, podílí se na rozvoji Dejvic, Vysočan nebo nákladového nádraží Žižkov. Výrazně změnila a mění centrum Prahy, v plánu je oživení brownfieldu na pražské Florenci nebo výstavba okolo hlavního nádraží. Vloni na podzim dokončila Masaryčku, budovu od známých architektů z ateliéru Zahy Hadid, výrazných a oceňovaných komerčních budov má ale na kontě víc, například Florentinum, Churchill, Aviatica, Metalica. Aktivní je také ve výstavbě hotelů. Je pravděpodobné, že v příštím roce zahájí expanzi do některé z metropolí západní Evropy.

Od roku 2002 se Penta pohybuje ve zdravotnickém průmyslu. Investuje do zdravotního pojištění, nemocnic, poliklinik a lékáren. První nemocnici v Česku koupila v roce 2016. Jednalo se o soukromou nemocnici ve Vrchlabí, kterou získala od dlouholetých majitelů, realitních podnikatelů Alexandra Seidla a Zbyňka Cejnara. Aktuálně Penta Hospitals vlastní nebo provozuje pět nemocnic akutní péče, pět nemocnic následné péče, 34 domovů Alzheimer Home, tři zařízení Se­nior Home, síť ambulantních zařízení a také poskytuje domácí zdravotní péči.

Směr zůstává stejný

Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než padesát tisíc lidí a skupina působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

„Penta má dlouhodobě vynikající výsledky. Jde o stabilní, silnou a diverzifikovanou skupinu, která své zisky opětovně investuje do vlastních firem. Všechny tyto firmy jsou vedeny špičkovými manažery a i na jejich rozvoji se budou investoři moci podílet. Stejně tak, jako se na nich podílejí stávající majitelé,“ říká Tomáš Kálal.

Každý investor bude držet akcie celé skupiny v takové podobě, jakou mají i partneři. „Výnosy investorů budou zrcadlit výnosy akcionářů Penty po odečtení nákladů fondu. Penta za posledních deset let dosahovala průměrného růstu 15 procent ročně, což představuje atraktivní investiční příležitost. Důvěra v 30letou historii skupiny a její stabilní výkon poskytuje investorům jistotu, že jejich prostředky budou efektivně využity pro další rozvoj,“ dodává.

Filozofie Penty ani oblast jejího zaměření by se změnit neměly. „Budeme se nadále soustředit na oblasti, kterým rozumíme. Nechystáme se investovat do start‑upů mimo náš segment nebo financovat energetické nebo infrastrukturní projekty. Hlavní změna, kterou můžete očekávat, je zvýšení efektivity.“

Článek vznikl ve spolupráci se společností Penta.