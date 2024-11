Pokud stavební dělník nedostane za práci zaplaceno u svého zaměstnavatele, může se s požadavkem obrátit na firmu, která jeho podnik na zakázku najala. Ačkoliv tato společnost daného pracovníka fakticky nezaměstnává, musí mu uhradit výdělek do výše minimální mzdy, což je aktuálně necelých 19 tisíc korun.

Když novou povinnost, která v Česku platí od ledna, loni schvalovali poslanci, vyvolalo to ve stavebním byznysu velké pozdvižení. Firmy z oboru označovaly regulaci jako diskriminační a upozorňovaly na to, že nové riziko budou muset promítnout do svých cen.

Přispěl zákon ke kultivaci pracovního trhu?