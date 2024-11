Zadlužení obyvatel Česka za letošní tři čtvrtletí meziročně vzrostlo o 8,2 procenta na 3,53 bilionu korun. Mezi hlavní trendy na úvěrovém trhu patří meziroční růst nespláceného dluhu na spotřebu, a to zejména u lidí do 24 let. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které ve středu ČTK poskytla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Dluh na spotřebu činil 605 miliard korun a vzrostl o 6,9 procenta. Objem nespláceného dluhu se meziročně zvýšil o 12,5 procenta na 32,36 miliardy korun, a to zásluhou nesplácených úvěrů na spotřebu, jejichž objem meziročně vzrostl o 15 procent na 27,9 miliardy korun.

Nějakou formu dluhu na spotřebu mělo ke konci třetího čtvrtletí 2,3 milionu lidí, o tři procenta méně než před rokem. Objem krátkodobého dluhu narostl ve všech krajích České republiky stejně jako průměrná částka na jednoho dlužníka, která proti loňsku vzrostla o desetinu na 267 tisíc. Na objemu krátkodobého dluhu se nejvíce podílí lidé ve věku 45 až 54 let. Nejvyšší průměrná částka na dlužníka připadá na skupinu 35 až 44 let, a to 311 tisíc korun.

Ačkoliv průměrná částka dluhu na spotřebu na dlužníka roste rychleji u starších věkových skupin, u těch mladších se prohlubují problémy se splácením. U dlužníků ve věku do 24 let vzrostl celkový objem nespláceného dluhu na spotřebu meziročně o 30 procent na 1,7 miliardy, nejrychleji ze všech věkových skupin. Ve věkové skupině 25 až 29 let vzrostl o 21 procent na 3,5 miliardy a ve skupině 30 až 34 let o 26 procent na 4,7 miliardy korun.

„V nejmladší věkové skupině, tedy u lidí do 24 let, své závazky řádně nesplácí 14 procent dlužníků, což je poměrně vysoké procento. Napříč věkovými skupinami je to osm procent dlužníků,“ uvedl výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Objem dluhu na bydlení na konci třetího čtvrtletí dosáhl 2,92 bilionu korun, o 8,5 procenta více než před rokem. „Rychlý růst je z velké části dán vysokými cenami nemovitostí. Výrazně se oproti loňsku zvýšila i průměrná částka na jednoho dlužníka, a to o desetinu,“ upozornila výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná. V porovnání s loňskem se průměrná částka nových úvěrů na bydlení zvýšila o 36 procent na 4,54 milionu korun.

Úvěr na bydlení mělo v ČR ke konci třetího čtvrtletí letošního roku 1,05 milionu lidí. Na jednoho dlužníka připadá v hypotečních úvěrech a úvěrech ze stavebního spoření průměrná částka 2,77 milionu korun. Tento typ úvěrů má 12 procent dospělého obyvatelstva, nejvíce ve věkové kategorii 35 až 44 let, a to 24 procent. Lidí s dlouhodobým úvěrem meziročně ubylo napříč všemi generacemi.

Ve srovnání s dlužníky s krátkodobými úvěry mají ti s dlouhodobými závazky lepší platební morálku. Proti minulému roku se objem nespláceného dlouhodobého dluhu snížil o 0,8 procenta na 4,5 miliardy korun, což je 0,15 procenta z celkového objemu dluhu na bydlení.