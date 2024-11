Nová Evropská komise se opírá o parlamentní většinu, která je podstatně víc vpravo než dosud. Ukázalo to středeční hlasování, v němž Evropský parlament složení nové komise schválil. Taky mezi členy komise dominují příslušníci pravicových politických stran. Česko do týmu, který vede německá politička Ursula von der Leyenová, vyslalo dosavadního ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN). Dostal na starosti průměrně významné portfolio – mezinárodní rozvojovou pomoc s důrazem na snahu čelit nárůstu vlivu Číny ve světě. Nová komise nastupuje do funkce 1. prosince.

Hned 14 z 27 eurokomisařů patří k Evropské lidové straně (EPP). Jejími členy jsou v Česku vedle Síkelova hnutí STAN taky TOP 09 a KDU-ČSL. Po jednom zástupci mají v komisi frakce, které jsou ještě víc vpravo než EPP – jde o konzervativce (ECR), k nimž patří ODS, a o Patrioty pro Evropu, kam letos přestoupilo hnutí ANO. Patrioti ale vznik nové komise v europarlamentu nepodpořili.

