Americký prezident Donald Trump nás svým vyhrožováním zastrašil a nastavil vyjednávací čáru. „A protože evropská reakce je taková, že už přemýšlíme, v čem ustoupit, tak nás asi uvalení cel čeká. Obávám se, že to moc dobře zahrát nedokážeme a půjde jen o to, vyváznout s co nejmenší ztrátou,“ myslí si Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky. Za současný mrzký růst si pak Evropa může podle Sklenáře sama svou hroznou hospodářskou politikou.

„Například výroba v těžké chemii je nekonkurenceschopná a stěhuje se do Spojených států. A my odtud pak dovážíme hotové výrobky zase zpátky. Nevím, kde v tom je ekologický přínos,“ naráží na důsledky rychlého zavádění programů Green Deal nebo Fit for 55, které považuje v mnoha oblastech za nerealistické. Sklenář ale v rozhovoru pro HN otevírá i pozitivní témata. Poukazuje třeba na schopnost české ekonomiky růst, i když se Německo potácí v problémech. Hovoří rovněž o dalším vývoji inflace nebo cen nemovitostí.

Dá se říct, že vyšší inflace už je obecně uzavřená kapitola? Když se podívám třeba do USA, tak tam už dávají větší důraz na zaměstnanost.

Neřekl bych, že inflační příběh je uzavřená kapitola, a myslím si, že tomu tak není ani ve vámi zmíněných Spojených státech. Je jasné, že prvotní inflační šok již odezněl, ale pořád jsme ve fázi dojezdu a bude ještě trvat, než se dostaneme do stabilního cenového prostředí. Je to, jako když rozkmitáte pružinu, prvotní výkyvy jsou velké, postupně se utlumují, ale trvá nějakou dobu, než se vrátí do stabilního stavu. A ta naše česká pružina ještě stále kmitá, tudíž budeme mít v ideálním scénáři lehce zvýšenou inflaci kolem tří procent. A dostat se do bodu, kdy můžeme hovořit o cenové stabilitě, bude ještě nějakou dobu trvat.

