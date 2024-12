Česká ekonomika letos směřuje k růstu v oblasti jednoho procenta. Nejde o konstatování nějaké novinky: zmíněné číslo je v prognózách pro letošní rok odhadováno přinejmenším od letních měsíců. Loni HDP České republiky stagnoval a předpokládané oživení v letošním roce bude jen mírné.

Tuzemská ekonomika vzrostla ve 3. čtvrtletí o 0,4 procenta mezikvartálně a 1,3 procenta meziročně. Další středoevropské ekonomiky podaly ještě méně oslnivý výkon. Maďarsko vykázalo pokles HDP a upadlo do technické recese. Za celý rok 2024 vykáže růst HDP pod jedním procentem poté, co loni maďarská ekonomika o 0,9 procenta klesla. Premiantem bude Polsko, kde může ekonomika vzrůst o bezmála 2,5 procenta. Ještě nedávno ale dominovala očekávání, že růst překoná tři procenta, této vizi ale podtrhl nohy fakt, že ve 3. čtvrtletí HDP Polska též mezikvartálně klesl, byť mírně.

Coby bariéra je pro region zmiňován výkon německé ekonomiky: ta letos zřejmě vykáže druhý celoroční pokles HDP v řadě. To není příznivé pro regionální exportéry a pro vývoj investičních výdajů. Osobitou roli hraje spotřeba domácností. Ve všech třech středoevropských ekonomikách je letos spotřeba sice klíčových tahounem HDP, její růst však až násobně zaostává za růstem reálné mzdy.

Jestliže slabší růst Německa reflektuje situaci v Číně či problémy v automobilovém průmyslu, tak vývoj spotřeby domácností indikuje trvající opatrnost na straně spotřebitelů. Středoevropané stále drží vyšší úspory na případné horší časy.

Hospodářské oživení se vleče. Rok 2025 by mohl přinést zrychlení z několika důvodů. Spotřeba domácností by se měla oživit díky nižším úrokovým sazbám a díky inflaci stabilizované na relativně nízkých úrovních: obojí by mělo přispět k nižší míře úspor. Oživení investic by měly pomoci projekty spolufinancované z fondů EU. Otazníkem zůstane růst eurozóny, byť Německo by se mělo dostat aspoň do mírného plusu. V rámci hospodářského cyklu se střední Evropa snad posune pozitivním směrem. Tempo růstu ale zůstává pod předcovidovými standardy a jejich dohnání se zdaleka nerýsuje.