Spotřebitelské organizace si výrazně přilepší. Ministerstvo průmyslu a obchodu mezi tyto nestátní neziskové organizace v nadcházejícím roce rozdělí celkem 23 milionů korun, původně přitom v rozpočtu počítalo pouze s částkou ve výši osm milionů korun. Příliv dalších peněz do neziskovek, které v tuzemsku hájí práva spotřebitelů, by podle ministerstva mohl rozhýbat například i využívání hromadných žalob. Ty v Česku mohou od letošního července podávat právě pouze spotřebitelské organizace. Do soudních sporů se však kvůli nedostatku finančních prostředků zatím nepouštějí.

