Určit charakter formace Motoristé sobě je docela problém. Je to standardní strana? Ne, na to má příliš úzké zaměření. Je to hnutí vzniklé „zezdola“? Ne, na to má příliš vůdcovský charakter. Politologie je zkrátka na Motoristy krátká.

Možná to tedy chce jiný úhel pohledu – například religionistický. A tady se najednou začínáme dobírat smysluplných závěrů: Motoristé jsou ze všeho nejvíc v jádru náboženské hnutí.

Projeďme si atributy, které k tomuto závěru nutně vedou. Především Motoristé mají nesporně svůj uctívaný idol. Je jím Filip Turek, který příznačně není ani jejich členem. Je to zcela logické, protože idol či prorok nikdy nemůže být součástí „stáda“ věřících; vždy musí stát nějak nad nimi. Proto nemohl být Turek ustanoven pouhým předsedou Motoristů, nýbrž musel být provolán „doživotním čestným prezidentem“. Což není ani tak funkce, jako spíš formální zdůraznění jeho nadřazeného postavení, stvrzení, že pro řadové motoristy představuje jakousi vyšší formu (politického) bytí.

Ona „doživotnost“ zdůrazněná při popisu pozice člena kultu je přitom velmi důležitá. Odkazuje nejen k výlučnosti, ale i k neodvolatelnosti, neměnnosti, jisté formě věčnosti. Říká, že nezáleží na tom, co prorok udělá, bude uctíván a následován vždy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaká je řada dalších indicií, podle kterých Motoristé připomínají spíš kult než politickou stranu.

Kdo je u nich starý prorok a jaké kultické předměty a substance vyznávají.

Jak to zapadá do současného vývoje voličské poptávky a politiky jako takové.