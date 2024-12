V nové kategorii VINCI Udržitelné podnikání roku 2024 je letos poprvé oceněn podnikatelský subjekt, který nejlépe či nejoriginálněji uplatňuje ve svém podnikání společensko‑odpovědný přístup. Více nejen o vítězi, ale také o udržitelnosti obecně Iveta Štočková, vedoucí Útvaru komunikace a marketingu stavební skupiny VINCI Construction CS.

U kategorie Udržitelné podnikání roku se nabízí na úvod otázka, co si pod udržitelností vůbec představit.

To je samozřejmě složitá otázka, na kterou neexistuje univerzální odpověď. U našich projektů a v našich provozovnách přikládáme ochraně přírody velkou důležitost v mnoha různých oblastech a směrech. Ať už jde o výběr co nejméně invazivních stavebních procesů, využívání recyklovaných materiálů, obnovitelných energií, ekologicky šetrných strojů, ale třeba i o zdánlivou drobnost, jako jsou včelí úly, které máme v hlavním sídle.

I z hlediska udržitelnosti můžeme říct, že stavební skupina VINCI Construction CS vytváří lepší místa pro život.

Udržitelností se dnes zaštiťuje leckdo. Jak lze podle vás rozpoznat, kdo to myslí vážně a kdo pro udržitelnost také dělá účelné kroky?

Nejlepším rádcem tu asi bude starý dobrý selský rozum. Lze si položit základní otázky, jako je: O kolik méně škodlivin bude opravdu vypuštěno do ovzduší? Bude se lidem, kterým by měla opatření pomoci, díky nim opravdu žít lépe? Jaký konkrétní prospěch bude mít z jednotlivých projektů příroda? Ušetří se skutečně nějaká energie? Přesto je ale naprosto zásadní podívat se na své podnikání, interní procesy, na to, jak svým byznysem na okolí působíme a kde bychom v rámci svých činností mohli přirozeně životnímu prostředí pomoci.

Co by mělo být cílem udržitelného podnikání?

Už jsem to trochu naznačila v předešlých odpovědích. Udržitelné podnikání by mělo usilovat o to, aby po něm příštím generacím zbyly nejen produkty, které dobře plní svůj účel a případně také zkrášlují veřejné prostory a krajinu, ale zároveň abychom našim potomkům předali prostředí pro život minimálně ve stejně dobrém, ale ideálně i lepším stavu, než jsme je převzali my.

Co vás zaujalo na letošním, historicky vůbec prvním vítězi kategorie?

Výstavba všeho druhu je nám přirozeně blízka. To přesto není hlavní důvod. Zásadní pro nás bylo, že firmu Bayaya považujeme za ukázkový příklad udržitelného podnikání i života. Spojení s přírodou, které začíná byznysovým nápadem, pokračuje přes všechny fáze výroby a použité materiály až k produktu, který zákazníkovi říká: „Odpočiň si od civilizace, žij lépe.“

