Již tradičně je vyhlašována speciální kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař. Ptali jsme se na ni Lucie Leixnerové, senior manažerky komunikace a tiskové mluvčí Moneta Money Bank.

Srdcař roku je vyhlašován již pátým rokem, takže tu máme takové malé výročí. Jak tuto kategorii celkově hodnotíte?

Jsem ráda, že v této kategorii můžeme ocenit opravdu srdcaře, kteří svou práci nepovažují jen za obživu, ale za životní poslání. Tito živnostníci dávají do svého podnikání nejen dovednosti, ale i velký kus sebe. Ukazují nám, že skutečný úspěch nemusí být hlavně o zisku, ale o radosti z tvorby a pomoci druhým. Každý ročník potvrzuje, že vášeň, poctivost a oddanost řemeslu mají v podnikání nezastupitelnou hodnotu – a právě to činí tuto kategorii tak výjimečnou.

Patří ocenění srdcař spíše k tradičním živnostem, nebo k moderním oborům?

Srdcař roku může vzejít z širokého spektra tradičních i moderních profesí. Často se setkáváme s řemeslníky, kteří oživují zapomenuté postupy, stejně jako s podnikateli v moderních odvětvích, kteří přinášejí inovace s osobním přístupem. Spojuje je vášeň a nadšení, které jsou univerzální a nezávislé na oboru.

Jak byste charakterizovala letošního vítěze této kategorie?

Letošní vítěz Zdeněk Farský je ztělesněním tradičního řemeslníka, který svou práci povýšil na umění. S hlubokou vášní a oddaností se již 47 let věnuje řezbářství a sochařství, přičemž si zakládá na poctivosti a precizní ruční práci. Jeho tvorba, zaměřená na betlémy a plastiky z přírodních materiálů, oslovuje zákazníky hledající jedinečnost a trvalou hodnotu. Nepodléhá moderním trendům ani digitalizaci a ukazuje, že tradiční řemeslo má své místo i v dnešním světě. Díky svému osobitému stylu, skromnosti a vytrvalosti inspiruje ostatní a dokazuje, že s poctivostí lze skutečně dojít nejdál.

Co byste popřála účastníkům podnikatelských soutěží do jejich dalšího podnikání?

Účastníkům přeji, aby neztráceli své nadšení a věřili v sílu svého příběhu. Ať nezapomínají na své hodnoty, protože právě ty jim pomáhají vybudovat důvěru zákazníků i partnerů. Věřím, že jejich odhodlání, kreativita a správní partneři je dovedou k dalším úspěchům.

Vítěz kategorie Srdcař roku

Titul Moneta Živnostník roku Srdcař získal řezbář a sochař Zdeněk Farský

Je řezbář, sochař, který vyrábí hlavně betlémy a jiné slohové a volné plastiky. Řezbařině se věnuje od svých patnácti let, kdy nastoupil do učení.

Na středním odborném učilišti v Praze vystudoval obor umělecko‑řemeslný. Po dokončení úplného středního vzdělání pracoval v restaurátorské dílně v Červeném Kostelci a v roce 1995 otevřel soukromou dílnu v Náchodě, kde pracuje dodnes.

„Řezbařině se věnuji od svých patnácti let, tedy již 47 let, a podnikám od roku 1995, tedy 29 let,“ říká Zdeněk Farský. Zákazníkem je každý, kdo má rád řezbářské řemeslo a chce mít doma něco pěkného s trvalou hodnotou. V roce 1998 byl přijat do Unie výtvarných umělců ČR a účastní se společných výtvarných salonů v Hradci Králové, Litomyšli, Litoměřicích, Jaroměři a každoročně vystavuje na Náchodském výtvarném podzimu.

Kromě vánočních výstav v Čechách a na Moravě prezentoval své betlémy na setkáních betlemářů v USA. Jeho betlémy a moderní plastiky jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Evropě i USA.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.