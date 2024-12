Zatímco u státního rozpočtu váhá, byť v rámci zákonné lhůty, v krátké době prezident bezpochyby podepíše novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Vzápětí vyjde ve Sbírce zákonů, zřejmě mezi svátky. A hned od 1. ledna 2025 vstoupí drtivá většina jejích ustanovení v platnost.

Je to naprostá hanebnost, protože čas na prostudování změn se rovná nule. Takto arogantně se český stát chová k podnikatelům a občanům. Není to novota, která by přišla se současnou vládou, je to trvalý stav. Platný po řadu desetiletí bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci – státní úředníci svůj nevstřícný, protiklientský přístup nemění.

