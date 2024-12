Tolik omílaná Draghiho zpráva nám v roce 2024 v plné nahotě ukázala, že jako kontinent se potácíme na pokraji velmi hluboké propasti. Kvůli přebujelé byrokracii neinovujeme – a co je horší, ztrácíme odvětví, ve kterých jsme dříve byli světovými premianty. Pro neochotu vstoupit aktivněji do konfliktu na Ukrajině máme drahé energie, které dusí zbytky tradičního průmyslu. Nevznikají u nás špičkové technologické firmy, které hýbou světem. Nic nového se u nás nerozbíhá, a pokud už ano, je to zadušeno v zárodku extrémní interpretací ESG a všemu nadřazenou, pomýlenou představou o záchraně světa skrze ekologii.

Co je ale horší, nejsme ochotni si zvolit změnu, čímž se v řešení našich problémů ještě více vzdalujeme nejvýkonnějším ekonomikám současnosti. Neochota do věcí řádně říznout nás jako kontinent stála za posledních 20 let několik bilionů eur neexistujícího HDP. Zhoršující se ekonomická situace a vyhlídky na budoucnost ženou vzhůru fašisty, extremisty a ostatní hlasatele zkratkovitých řešení, se kterými máme jako kontinent jen ty nejhorší zkušenosti.

Jedinou obranou proti problémům, ve kterých jsme se vlastní vinou ocitli, je ekonomický růst. Co neroste a neinovuje, to stagnuje, stárne a umírá.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak evropská ekonomika reaguje na přebujelou byrokracii?

Čekají nás nové ekonomické zázraky?

Dokážeme překonat stagnaci?