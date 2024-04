Americký časopis Time vyhlásil v roce 2019 osobností roku švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou. V aktuálním žebříčku tohoto časopisu se ale Thunbergová nedostala ani do první stovky nejvlivnějších lidí světa. Je to detail, který svědčí o tom, jak se mění duch doby – zatímco před pěti lety byla politickou i společenskou prioritou číslo jedna ochrana klimatu, dnes to je, vedle bezpečnosti, ekonomika.

A to je podle mnohých expertů dobrá zpráva. Různých regulací spojených se snahou bojovat proti oteplování planety jsme si v Evropě schválili až moc. A stále častěji zaznívá, že kyvadlo se zkrátka vychýlilo příliš jednostranně a nyní je potřeba ho vrátit zpět. Když to uděláme, napomůže to překonat současnou faktickou ekonomickou stagnaci, kvůli které země Evropské unie zaostávají například za Spojenými státy, které rostou výrazně rychleji.

