Americká centrální banka se ve středu na svém posledním letošním zasedání prakticky s jistotou vydá s úroky dolů o dalšího čtvrt procentního bodu. Pauza by na Fed vrhla špatné světlo. Před třemi měsíci snížili centrální bankéři úroky o půl procentního bodu. Pokud by po tak krátké době cyklus snižování pozastavili, vyslali by signál, že opět špatně přečetli situaci.

Nicméně je zcela realistickým scénářem, že k pauze přistoupí již v lednu. Přitom akcioví investoři rizika spojená s přísnější měnovou politikou ve Spojených státech až blahosklonně ignorují. Jádrové ceny stále rostou tempem přes tři procenta a prozatím z této úrovně nesestupují. Inflaci tak stále nemůžeme považovat za minulou válku. Dluhopisoví investoři proto přistřihli sázky na to, jak citelně sazby poklesnou. Trh aktuálně věří, že je Fed sníží pouze dvakrát během celého roku 2025.

Správci peněz si v posledních letech zvykli, že se ekonomika s přísnější měnovou politikou dokáže bez problémů vypořádat. Jenže toto přesvědčení může tentokrát představovat falešný komfort. Proč zvyšování sazeb z let 2022–2023 nevyvolalo ekonomickou bolest? Pomohly robustní covidové úspory, expanzivní fiskální politika (tedy rekordní deficit veřejných financí) a preference delšího financování, kdy firmy využily prostředí levných covidových peněz a vydaly delší dluhopisy, a proto prozatím nepocítily akutní potřebu refinancovat se.

Může to být právě příští rok, kdy se souhra těchto pozitivních faktorů rozplyne. Covidové úspory se postupně vyčerpávají. Donald Trump plánuje navzdory své prorůstové politice snížit vládní deficit. A americké firmy budou refinancovat dluhopisy v objemu jeden bilion dolarů, což představuje citelný nárůst oproti předchozím létům. Vyšší sazby tedy ještě mohou zabolet.

Samozřejmě, důsledkem takové situace nemusí být kataklyzmatický šok. Je ovšem nebezpečné, když se celý trh přikloní k jednomu názoru a začne přehlížet rizika. Investoři by se proto měli připravit na možnost korekce – valuace amerických akcií jsou našponované a potenciálních spouštěčů je celá řada.