Tento měsíc vyvolal rozruch uvnitř strany kritickým otevřeným dopisem šéf karlovarské TOP 09 Igor Adamovič. Vyzval v něm ke svolání mimořádného sněmu a změně vedení. V rozhovoru pro HN mluví o tom, jak špičky strany, včetně předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, reagovaly na jeho výtky. A vysvětluje, proč TOP 09 podle něho směřuje ke svému konci.

Je to přes týden, co jste otevřeným dopisem vyzval členy TOP 09. Jaký máte ohlas?

Překvapilo mě, že mě oslovila spousta lidí z ODS nebo STAN, kteří mi sdělili, že jsem vystihl i jejich pocity ve vztahu k vládě a jejich stranám. Že jsem psal o nich, a ne o topce. Ale co se týče TOP 09, s výjimkou několika lidí, členů místních výborů, předsedů místních organizací, kteří zareagovali pozitivně, se nestalo vůbec nic. Řada členů TOP 09 sice moje slova se zájmem přijala a souhlasila se mnou, ale nepočítám, že by to mělo něco znamenat.

Co se dočtete dál Proč šéf karlovarské TOP 09 Igor Adamovič volá po odchodu předsedkyně Markéty Pekarové Adamové a svolání mimořádného sněmu?

Kdo by stranu měl vést?

Chce on sám jít do čela TOP 09?

Souhlasí s pražskou ODS, podle níž by Pekarová Adamová neměla v hlavním městě vést kandidátku Spolu?