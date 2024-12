Jako by Volkswagen (VW) neměl se svým softwarem už tak dost trápení. Loni zatřásl vedením dceřiné firmy Cariad, která má koncernové IT na starosti. VW totiž ujíždí vlak za konkurenční Teslou a musel kvůli prodlevám se softwarem odkládat uvádění nových elektroaut na trh. Ani po roce nepřišlo zlepšení a automobilka proto investuje miliardy eur do amerického start-upu Rivian, aby se s ní podělil o svou IT architekturu.

Nyní se na Cariad provalil další průšvih. Unikla mu data o pohybu statisíců elektroaut různých koncernových značek.

Dalo se tak lehce zjistit, kam jezdí kdejaký politik nebo manažer na schůzky, kde bydlí nebo jak tráví volný čas.

