Pokud bychom měli zvolit jednu zásadní změnu pracovního trhu v 21. století, byl by to bezpochyby požadavek na flexibilitu. Zdaleka nejen mladí lidé už nechtějí v práci trávit předepsaný počet hodin, ale chtějí pracovat tehdy, kdy jim to vyhovuje, aby měli více prostoru na osobní život. Mají také mnohem lépe zmapováno, kolik si potřebují vydělat – a očekávají, že firmy jim tuto flexibilitu i díky využívání moderních technologií nabídnou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak zakázková ekonomika mění pracovní trh v ČR

Co všechno může nabídnout flexibilní pracovní model?

Proč lidé volí práci na digitálních platformách?